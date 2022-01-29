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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

29.01.2022 18:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bingöl Solhanspor: 3 - Fenerbahçe HDI Sigorta: 1

Salon: Merkez Karşıyaka

Hakemler: Gürhan Gül, Sema Kayıkçı

Bingöl Solhanspor: Azizcan Ataoğlan, Grozdanov, Gabriel, Uğur Kılınç, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Dautefendic (Burak Hazırol, Alper Omurca, Halil İbrahim Kurt, Onur Çukur)

Fenerbahçe HDI Sigorta: Louati, Mousavi, Emre Batur, Hidalgo, Metin Toy, Muhammet Kaya (Ahmet Tümer, Hasan Yeşilbudak, İzzet Ünver, Hasan Sıkar)

Setler: 32-30, 17-25, 25-22, 25-22

Süre: 155 dakika (42, 29, 39, 45)

BİNGÖL (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 17. hafta mücadelesinde Bingöl Solhanspor, sahasında Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 3-1 yendi.

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