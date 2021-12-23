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Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley

23.12.2021 19:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ziraat Bankkart: 3 - Yeni Kızıltepespor: 0 - Ziraat Bankkart, Dörtlü Final'e yükseldi

Salon: Başkent Voleybol

Hakemler: Zeki Bocutcu, İlknur Çakar

Ziraat Bankkart: Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Martin Atanasov, Faik Samet Güneş, Ter Maat, Tuinstra (Berkay Bayraktar, İzzet Alp Akkuş, Camejo, Aykut Gedik)

Yeni Kızıltepespor: Alfonso, Onur Kurt, Filip, Bojic, İbrahim Emet, Caner Pekşen (Alperay Demirciler, Batuhan Yurdagül, Hamdi Erkan, Görkem Yazgan, Tunç Ayhan, Ceng Cevheroğlu)

Setler: 25-12, 25-20, 25-17

Süre: 75 dakika (20, 30, 25)

İSTANBUL (AA) - AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley'de çeyrek final mücadelesinde Ziraat Bankkart, sahasında Yeni Kızıltepespor'u 3-0 yenerek adını Dörtlü Final'e yazdırdı.

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