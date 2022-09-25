Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Yasin İlhan, Meryem Tekol Pelenk

Altekma: Saar, Ertuğrul Gazi Metin, Emir Pınar, Selman Ateş, Emin Gök, Muzaffer Yönet (Mehmet Özbek, Hüseyin Şahin, Altay Demirci, Umut Şahin)

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Mehmet Boğaçhan Zambak, Bucko, Yiğit Yıldız, Miskevich, Cafer Kirkit, Furkan Aydın (Batuhan Yurdagül, Zeka Çağatay Kır)

Setler: 18-25, 20-25, 21-25

Süre: 76 dakika (23, 27, 26)

Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley A Grubu maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor, Altekma'yı 3-0 yendi.



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