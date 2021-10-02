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Voleybol: Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley

02.10.2021 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sorgun Belediyespor: 0 - Arkasspor: 3

Salon: TVF Ankara

Hakemler: Koray Yılmazgil, Yasin İlhan

Sorgun Belediyespor: Orçun Ergün, Wieczorek, Hakan Polat, Danilov, Tymofii, Egecan Avcıl (Deniz İvgen, Ahmet Emre Çetinkaya, Onur Altınkaya, Ali Onur Edis)

Arkasspor: Ulaş Kıyak, Hoag, Mustafa Cengiz, Da Silva, Efe Mandıracı, Mc Donnell, (Lagumdzija, Caner Dengin, Ali Enis Ay, Bertuğ Öndeş,

Setler: 20-25, 23-25, 17-25

Süre: 81 dakika (25, 31, 25)

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de B grubundaki maçta Arkasspor, Sorgun Belediyespor'u 3-0 yendi.

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