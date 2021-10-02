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Voleybol: Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley

02.10.2021 20:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cizre Belediyespor: 2 - Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3

Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi

Hakemler: Arzu Uzatöz, Ferhat Büyükpamukçu

Cizre Belediyespor: Can Ayvazoğlu, Emin Gök, Seganov, Divis, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun (Umut Demir, Eren Koparıcı, Fatih Uslu, Andaç Kapan, Ahmet Arslan)

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Burakhan Tosun, Caner Çiçekoğlu, Bahov, Uğur Güneş, Graciano, Gökhan Gökgöz (Ahmet Karataş, Umut Özdemir, Berk Dilmenler, Serhat Uzun)

Setler: 26-24, 22-25, 23-25, 25-21, 11-15

Süre: 140 dakika (30, 31, 31, 31, 17)

İZMİR (AA) - Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley A Grubu maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Cizre Belediyespor'u 3-2 yendi.

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