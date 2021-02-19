YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Voleybol: Haftanın programı

Voleybol: Haftanın programı

19.02.2021 09:24 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Misli.com Sultanlar Ligi ve AXA Sigorta Efeler Ligi, 29. hafta maçlarıyla devam edecek

İSTANBUL (AA) - Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi ve AXA Sigorta Efeler Ligi'ne 29. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın karşılaşma programı şöyle:

- Misli.com Sultanlar Ligi

Bugün:

14.00 Kuzeyboru-Eczacıbaşı VitrA (Aksaray)

16.30 Sistem9 Yeşilyurt-Beşiktaş (Burhan Felek Vestel Voleybol)

Yarın:

13.00 Galatasaray HDI Sigorta-Çan Gençlik Kalespor (Burhan Felek Vestel Voleybol)

13.30 VakıfBank-PTT (VakıfBank Spor Sarayı)

14.00 İlbank-Nilüfer Belediyespor (TVF Başkent)

14.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Sarıyer Belediyespor (Mimar Sinan)

15.30 Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Fenerbahçe Opet (Burhan Felek Vestel Voleybol)

Öte yandan, Türk Hava Yolları-Karayolları mücadelesi ertelendi.

- AXA Sigorta Efeler Ligi

21 Şubat Pazar:

13.00 Arhavi Voleybol-Sorgun Belediyespor (Arhavi)

14.00 Haliliye Belediyespor-Halkbank (Yenice)

16.00 Afyon Belediye Yüntaş-Spor Toto (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

16.00 Ziraat Bankkart-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (TVF Başkent)

16.00 Solhanspor-Tokat Belediye Plevne (Bingöl Karşıyaka)

20.00 Arkas Spor-Altekma (İzmir Atatürk Sigorta Shop Spor Kompleksi)

22 Şubat Pazartesi:

15.00 Galatasaray HDI Sigorta-İnegöl Belediyespor (Burhan Felek Vestel Voleybol)

Öte yandan, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe HDI Sigorta karşılaşması ertelendi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Süpürge devi Türkiye pazarına girdi!Süpürge devi Türkiye pazarına girdi!
Futbol: Misli.com 3. Lig'de görünümFutbol: Misli.com 3. Lig'de görünüm

İstanbul Namaz Vakitleri 19 Şubat Cuma

İmsak
06:21
Sabah
07:46
Öğle
13:23
İkindi
16:20
Akşam
18:50
Yatsı
20:09

İstanbul Nöbetçi Eczaneler19 Şubat Cuma

Burgazada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Aslı Eczanesi
Arnavutkoy
Kübra Eczanesi
Arnavutkoy
Vefa Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Vali Ali Çelik’ten şehit ailesine ziyaret

Vali Ali Çelik’ten şehit ailesine ziyaret

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Başkent’te hem çiftçinin hem ihtiyaç sahiplerinin yüzü güldü

Başkent’te hem çiftçinin hem ihtiyaç sahiplerinin yüzü güldü

Yaşlı kadının 3 torunuyla birlikte yaşadığı ev yangında küle döndü

Yaşlı kadının 3 torunuyla birlikte yaşadığı ev yangında küle döndü

Kağıt yüklü TIR devrildi

Kağıt yüklü TIR devrildi

Diğer Haberler

Teknosa, Sabancı Vakfı ve TKDF'den şiddet gören kadınlara destek

Teknosa, Sabancı Vakfı ve TKDF'den şiddet gören kadınlara destek

Teknosa, Sabancı Vakfı ve TKDF'den şiddet gören kadınlara destek

Teknosa, Sabancı Vakfı ve TKDF'den şiddet gören kadınlara destek

Teknosa, Sabancı Vakfı ve TKDF'den şiddet gören kadınlara destek

Teknosa, Sabancı Vakfı ve TKDF'den şiddet gören kadınlara destek

Arzum, küçük ev aletlerinde en teknolojik marka seçildi

Arzum, küçük ev aletlerinde en teknolojik marka seçildi

Başkan Akgün, Rezilyans Projesi toplantısına katıldı

Başkan Akgün, Rezilyans Projesi toplantısına katıldı

Galatasaray ile Alanyaspor 10. randevuda

Galatasaray ile Alanyaspor 10. randevuda

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.