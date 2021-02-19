Voleybol: Haftanın programı

İSTANBUL (AA) - Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi ve AXA Sigorta Efeler Ligi'ne 29. hafta maçlarıyla devam edilecek.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın karşılaşma programı şöyle:
- Misli.com Sultanlar Ligi
Bugün:
14.00 Kuzeyboru-Eczacıbaşı VitrA (Aksaray)
16.30 Sistem9 Yeşilyurt-Beşiktaş (Burhan Felek Vestel Voleybol)
Yarın:
13.00 Galatasaray HDI Sigorta-Çan Gençlik Kalespor (Burhan Felek Vestel Voleybol)
13.30 VakıfBank-PTT (VakıfBank Spor Sarayı)
14.00 İlbank-Nilüfer Belediyespor (TVF Başkent)
14.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Sarıyer Belediyespor (Mimar Sinan)
15.30 Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Fenerbahçe Opet (Burhan Felek Vestel Voleybol)
Öte yandan, Türk Hava Yolları-Karayolları mücadelesi ertelendi.
- AXA Sigorta Efeler Ligi
21 Şubat Pazar:
13.00 Arhavi Voleybol-Sorgun Belediyespor (Arhavi)
14.00 Haliliye Belediyespor-Halkbank (Yenice)
16.00 Afyon Belediye Yüntaş-Spor Toto (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)
16.00 Ziraat Bankkart-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (TVF Başkent)
16.00 Solhanspor-Tokat Belediye Plevne (Bingöl Karşıyaka)
20.00 Arkas Spor-Altekma (İzmir Atatürk Sigorta Shop Spor Kompleksi)
22 Şubat Pazartesi:
15.00 Galatasaray HDI Sigorta-İnegöl Belediyespor (Burhan Felek Vestel Voleybol)
Öte yandan, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe HDI Sigorta karşılaşması ertelendi.