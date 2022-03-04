Voleybol: Haftanın programı

İSTANBUL (AA) - Misli.com Sultanlar Ligi ile AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 22. hafta maçları oynanacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

- Sultanlar Ligi

Bugün:

20.00 Sarıyer Belediyespor-Mert Grup Sigorta (Bahçeköy Orman Fakültesi)

Yarın:

13.00 VakıfBank-Türk Hava Yolları (Vakıfbank Spor Sarayı)

15.30 Fenerbahçe Opet-Kuzeyboru (Burhan Felek Vestel)

6 Mart Pazar:

13.00 Eczacıbaşı Dynavit-Yeşilyurt (Eczacıbaşı)

14.00 Karayolları-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Başkent)

15.00 Nilüfer Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Cengiz Göllü)

16.00 Bolu Belediyespor-PTT (Karaçayır)

- Efeler Ligi

Yarın:

13.00 Fenerbahçe HDI Sigorta-Yeni Kızıltepespor (Burhan Felek Vestel)

13.00 Allpower Akü Cizre Belediyespor-Ziraat Bankkart (Şırnak)

15.30 Tokat Belediyesi Plevne-Altekma (Ali Yücel)

16.00 Bingöl Solhanspor-Spor Toto (Karşıyaka)

6 Mart Pazar:

16.00 Avşar Maden Suyu Afyon Belediyesi Yüntaş-Galatasaray HDI Sigorta (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

17.00 Halkbank-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Başkent)

7 Mart Pazartesi:

15.00 Arkas Spor-Sorgun Belediyespor (Atatürk Sigorta Shop)



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