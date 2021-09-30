Voleybol: Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Ahmet Oğuzhan Ünal, Adem Türkmen

Türk Hava Yolları: Carlini, Şeyma Ercan, Van Ryk, Aslı Kalaç, Cemre Erkul, Rabadzhieve (Berin Yıldırım, Mehtap Öztunalı)

Yeşilyurt: Burcu Yonder, Ezgi Taşdemir, Neslişah Akar, Elisa Tuana Köse, Nilsu Şen, Bilge Paşa (Ceren Yılmaz, Duru Aksu, Nazlı Eda Kafkas, Sülbiye Ceren Yılmaz)

Setler: 25-16, 25-14, 25-13

Süre: 68 dakika (21, 24, 23)

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley A Grubu maçında Türk Hava Yolları, Yeşilyurt'u 3-0 yendi.



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