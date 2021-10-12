Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Ayşim Erginay, Ali Sarıkuzu

Karayolları: Gizem Mısra Aşçı, Tuğçe Ceyhan, Ayçin Akyol, Gözde Yılmaz, Merve Nezir, Gerasymova (Gülçin Doğan, Yasemin Özel, Kübra Kegan, Fatmanur Yılmaz)

Bolu Belediyespor: Kharchenko, Burcu Şentürk, Calderon, Ceren Baysal, Havlickova, Elif Uzun (Özlem Güven, İdil Naz Kanbur, Şeyma Dilan Öztürk, Çağla Salih, Irmak Gökçen)

Setler: 25-19, 22-25, 26-24, 19-25, 15-12

Süre: 145 dakika (26, 31, 34, 31, 23)

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi 2. hafta maçında Karayolları, sahasında konuk ettiği Bolu Belediyespor 3-2 yendi.



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