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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

18.02.2022 19:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eczacıbaşı Dynavit: 3 - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 0

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Ramazan Çevik, Selçuk Görmen

Eczacıbaşı Dynavit: Ognjenovic, Saliha Şahin, Beyza Arıcı, Gözde Yılmaz, McKenzie, Hyrman (Simge Aköz, Merve Atlıer, Selin Arifoğlu, Dilay Özdemir, Zeynep Palabıyık)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Aslıhan Kılıç, Szakmary, Ergül Eroğlu, Nicoletti, Güldeniz Önal, Stevenson (Melis Yılmaz, Eylül Akarçeşme, Duygu Düzceler, Ezgi Bektaş, Emine Arıcı,Nur Öztürk)

Setler: 25-13, 25-13, 25-20

Süre: 74 dakika (24, 23, 27)

İSTANBUL (AA) - Misli.com Sultanlar Ligi 20. hafta karşılaşmasında Eczacıbaşı Dynavit, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

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