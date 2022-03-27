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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

27.03.2022 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eczacıbaşı Dynavit: 3-Karayolları: 0

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Caner Çildir, Selçuk Görmen

Eczacıbaşı Dynavit: Elif Şahin, Saliha Şahin, Beyza Arıcı, Gözde Yılmaz, Hande Baladın, Laura (Simge Şebnem Aköz, Merve Atlıer, Zeynep Palabıyık)

Karayolları: Ikıc, Ceren Karagöl, Yasemin Özel, Tuğçe Ceyhan, Fatmanur Yılmaz, Kübra Kegan, (Selin Navruz)

Setler: 3-0 (25-15, 25-22, 25-22)

Süre: 81 dakika (23, 28, 30)

İSTANBUL (AA) - Misli.com Sultanlar Ligi'nin 25. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, Karayolları'nı 3-0 mağlup etti.

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