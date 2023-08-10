Voleybolcu Hande Baladın'ı yüzüne asit atmakla tehdit etmişti! 5 yıla kadar hapsi istendi

Milli voleybolcu Hande Baladın şampiyonluk sevinci yaşarken beklenmedik bir olayla karşı karşıya kaldı. Şampiyonluktan 3 gün sonra sosyal medya hesabından tehditlere maruz kalan genç voleybolcu "Can güvenliğim yok. Korkuyorum" diyerek savcılığa koştu.

"Yüzüne asit atacağım" şeklinde tehdit edildiğini ileri süren Baladın, takıntılı kullanıcıdan şikayetçi oldu.

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde kaydı olduğu aynı zamanda hastanede teknik personel olarak çalıştığı da belirlenen Mustafa N. 1 Ağustos'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

"DUYGUSAL YAKINLIK HİSSETTİM"

Mustafa N. savcılıkta verdiği ifadesinde, "Sosyal medya hesabıma düşen reklamlarda firmanın yüzü olan Hande Baladın isimli şahısı gördüm. Kendisine ulaşmaya çalışıp reklamları engellemek istedim. Bu süreçte kendisine duygusal bir yakınlık hissetmeye başladım" diyerek suçlamaları kabul etmişti.

Günaydın'dan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre; olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.

5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Düzenlenen iddianamede Mustafa N. sanık, Milli voleybolcu Hande Baladın ise müşteki olarak yer aldı. Hazırlanan iddianamede Hande Baladın'a "Yüzüne asit atacağım" ifadesini kullanan Mustafa N için "Silahla tehdit" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapsi talep edildi.

İddianame gönderildiği Asliye Ceza Mahkemesi'nce değerlendirme aşamasında.



