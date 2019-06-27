Volkan Demirel, Arda Turan, Burak Yılmaz, Emre Belözoğlu'nun fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Futbolcular Volkan Demirel, Emre Belözoğlu, Arda Turan ve Burak Yılmaz'ın yanı sıra basketbolcu Melih Mahmutoğlu tatilde bir araya geldi.
Beraber tatil yapan futbolcular ayak tenisi oynadı. Arda ile Burak, Emre ile Volkan'ı mağlup etti.
Daha sonra futbolcular sosyal medya hesaplarından 'Enler Kulübü' paylaşımıyla bir fotoğraf paylaştı. Arda Turan'ın fiziği sosyal medyada yoğun şekilde eleştirildi.
'Eşim balık ayrandan zehirlenip öldü' dedi, gerçek 5 yıl sonra ortaya çıktı
Şanlıurfa’da termometreler 58 dereceyi gösterdi
Ebeveynlere uyarı: 16 yaşından küçük erkek çocukları...
Türkiye’nin gizli kalmış güzelliği! Akın ettiler…
Buraya giden ayrılamıyor! Büyüleyen güzellik
70 yaşında gibi hissediyordu! Onu bir de şimdi görün
Okuyucu Yorumları 0 yorum