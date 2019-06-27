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Volkan Demirel, Arda Turan, Burak Yılmaz, Emre Belözoğlu'nun fotoğrafı sosyal medyayı salladı

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 27.06.2019 08:13 | Son Güncelleme

Fenerbahçeli Volkan Demirel, Barcelona'nın sözleşmeli oyuncusu Arda Turan, Beşiktaşlı Burak Yılmaz, Fenerbahçe'ye imza atmak için gün sayan Emre Belözoğlu ve Fenerbahçeli basketbolcu Melih Mahmutoğlu tatilde bir araya geldi. Çekilen bu fotoğraf sosyal medyayı salladı.

Volkan Demirel, Arda Turan, Burak Yılmaz, Emre Belözoğlu'nun fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Futbolcular Volkan Demirel, Emre Belözoğlu, Arda Turan ve Burak Yılmaz'ın yanı sıra basketbolcu Melih Mahmutoğlu tatilde bir araya geldi.

Beraber tatil yapan futbolcular ayak tenisi oynadı. Arda ile Burak, Emre ile Volkan'ı mağlup etti.

Daha sonra futbolcular sosyal medya hesaplarından 'Enler Kulübü' paylaşımıyla bir fotoğraf paylaştı. Arda Turan'ın fiziği sosyal medyada yoğun şekilde eleştirildi.

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volkan demirel arda turan Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Melih Mahmutoğlu

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