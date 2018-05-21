Volkan Demirel: Bize hiç yakışmadı

Kaptan, sezonun kupasız kapatılması nedeniyle büyük üzüntü yaşadığını söyledi. Volkan Demirel, “Bu durum bize hiç yakışmadı. Taraftar tepkisinde belki haklı ama bu durum biz futbolcuları sürekli strese soktu” dedi. Volkan, sözleşmesinin bittiğini söyleyerek, “Kongre sonrası seçilecek yönetimden çağrı bekliyorum” ifadelerini kullandı. (FANATİK)

