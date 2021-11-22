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Volkan Demirel'den Galatasaray koreografisine olay yorum

22.11.2021 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği Süper Lig'in 13'üncü hafta müsabakasının ardından beIN Sports yorumcusu Volkan Demirel değerlendirmelerde bulundu. Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı'nın eski kalecisi Volkan Demirel, Galatasaray tribünlerinin maç başında yaptığı koreografiye dair çarpıcı ifadeler kullandı.

Volkan Demirel'den Galatasaray koreografisine olay yorum

Spor Toto Süper Lig 'in 13'üncü haftasında Galatasaray , Fenerbahçe 'yi konuk etti. Kritik derbinin son anlarında 10 kişi kalan Fenerbahçe, ezeli rakibini 90+4'te bulduğu golle 2-1 yendi. Sarı-lacivertli takımın eski kalecisi ve beIN Sports yorumcusu Volkan Demirel mücadeleyi değerlendirdi. Volkan Demirel, Galatasaray taraftarının maç önünde yaptığı koreografiye dair çarpıcı yorumlarda bulundu.

"SAHADA BİR KORELİ OLDUĞUNU UNUTMUŞLAR..."

"Galatasaray taraftarları bir Kore dizisi için koreografi yapmışlar ama sahada bir Koreli olduğunu unutmuşlar. Kim-Min Jae, bugün en iyi oyunculardan biriydi. Eğer koreografi buysa, bugün bu oyun lanse edildiyse, bunun baş rol oyuncusu Kim'dir. Sahada olan herkes iyi mücadele etti, Galatasaray'da da Fenerbahçe'de de sahada olan herkesi tebrik etmek lazım. İki takım da kazanmak istedi. Fenerbahçe topa daha çok hakim olan, daha oyunu kendi istediği gibi oynamaya çalışan taraftı."

"BUGÜNKÜ HAK FENERBAHÇE'NİNDİ"

"70. dakika Fenerbahçe 4'lüden 3'lüye döndü. Teknik direktörün kafasındaki oyun veya önceden yaptığı plan böyle miydi bilemiyoruz tabi ki. 3'lüye dönüldükten sonra da Galatasaray'ın oyunu ele geçirdiğini gördük. Tisserand oyundan atıldıktan sonra da Galatasaray bütün kozlarını sahaya koydu. Crespo'nun müthiş vuruşu Fenerbahçe'ye galibiyeti getirdi. Bugünkü hak Fenerbahçe'nindi."


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Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü
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