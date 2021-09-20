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Volkan Demirel'den Galatasaray taraftarını çıldırtan yorum!

20.09.2021 19:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yayıncı kuruluş beIN Sports'ta yorumculuk yapan Fenerbahçe'nin efsane ismi Volkan Demirel, Galatasaray-Alanyaspor maçını değerlendirdi. Sarı-Kırmızılılar'ın yeni transferiyle ilgili çarpıcı bir yorumda bulunan Demirel, Galatasaray taraftarlarını adeta çıldırttı. İşte son dakika haberinin detayları...

Volkan Demirel'den Galatasaray taraftarını çıldırtan yorum!

Volkan Demirel, yorumculuk yaptığı beIN Sports ekranlarında Galatasaray'ın 1-0 kaybettiği Alanyaspor karşılaşmasını değerlendirdi. Efsane isim, Galatasaray'ın yeni transferiyle ilgili yaptığı çarpıcı yorumla Sarı-Kırmızılı taraftarları deyim yerindeyse çileden çıkarttı. İşte Volkan Demirel'in açıklamaları...

"ALANYASPOR DOĞRU OYNADI"

Galatasaray taraftarı stadında baskılı başlamaya alışıktır, bu kadro baskıyı sağlayamadı ve ilk yarı pozisyonsuz geçerken, ilk pozisyon neredeyse 70'de oldu.Alanyaspor'da Bülent hocanın da aklındaki düşünce skoru 0-0 götürmekti, 'skoru aldıktan sonra hareket ederim' dedi. Doğru bir oyun oynadı Alanyaspor.

"DÜŞÜNÜLMESİ GEREKEN KONULAR VAR"

Galatasaray'ın bu oyunu, bu oyuncularla çok zor. Galatasaray bu sene sıkıntı çekecek, gözüküyor. Yedlin diyoruz mesela, aşağı yukarı bütün pasları Alanyaspor'a verdi.Morutan biraz sağda kaldı, 10 ve 8 numara özellikli, orada oynamayı tam doğru bilmediğini düşünüyorum, normal pozisyonda daha etkili olacağını düşünüyorum.Genel anlamda bir sıkıntı var, 3 haftadır kazanamayan bir Galatasaray var. 2-0 öne geçtikten sonra maçları da verdi, düşünülmesi gereken konular çok fazla, en kısa sürede Fatih Terim, ekibi ve yönetim çözecektir.

"BU ÜÇLÜDEN BEKLEYEMEZSİNİZ"

Bu orta saha üçlüsünden fazla üretkenlik bekleyemezsin, bu orta sahalar araya çok pas atamaz. Yana verir, geriye verir.Taylan bir tane attı geçen ama 10 maçtan 1'inde atar. Sızma koşuları, adam eksiltme, bu üçlüden bekleyemem. Taylan da, Berkan da, Cicaldau da öyle gibi.

"MARCAO'NUN OLMADIĞI DEFANS ZOR"

Galatasaray'ın Lazio maçında daha organize bir defans hattı vardı Marcao ile, bugün yenilen golde defans 4'lüsünün yaptığı hata var, Ömer'in yaptığı bir hata. Bunu çözmesi gereken teknik ekiptir. Marcao'nun olmadığı bir defansta Galatasaray'ın daha sıkıntı çekmesine neden olacak gibi gözüküyor.

"MORUTAN HİÇ SAĞDA OYNADI MI?"

Morutan acaba kariyerinde hiç sağda oynadı mı? Bazen oyuncu bilmediği bölgede sıkıntı yaşayabilir. Galatasaray'da çok sıkıntı var.Fatih Hoca mutlaka çözecektir. 6-7 yıl Romanya Ligi'nde oynayan biri, Serie A'ya gider. Çok iyi bir futbolcu olduğunu düşünmüyorum."


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