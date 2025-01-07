Volkan Demirel'den iddialı Beşiktaş sözleri: "Puan ya da puanlar alacağız!"

Yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Volkan Demirel gözetiminde Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde karşılaşma öncesi son antrenmanını yaptı. Demirel, gazetecilere açıklamasında kupanın kendileri için "değerli" olduğunu belirterek "Kupa bizim için değerli. İnşallah iyi bir skor alırız. Daha az süre bulan oyuncularımızın oynayacağı bir maç olacak. Onlar için de kendilerini gösterme fırsatı olacak. Sonrasında önümüzdeki maça bakacağız." dedi.

"BÜYÜK TAKIMLARA KARŞI İYİ OYNADIK"

Deplasmandaki Beşiktaş maçıyla ilgili soru üzerine ise Demirel "Geldiğimden beri büyük takımlara karşı iyi oyunlar sergilediğimizi gördük. Sadece elde edemediğimiz skordu.Yine iyi oynayacağımızı düşünüyorum. Yine iyi konsantre olacağımızı düşünüyorum. Skor da yaparsak puan ya da puanlar alacağız. Kayseri'de kaybettiğimiz iki puanın telafisini belki bu maçta görebiliriz. Çünkü bu maçların konsantresi, havası başka oluyor." değerlendirmesinde bulundu.