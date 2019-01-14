Volkan Demirel'den kanser hastası Yunus'a büyük sürpriz

Gaziantep'te yaşayan, doğuştan Fenerbahçeli olan ve amansız bir hastalıkla mücadele eden Yunus Samet, Fenerbahçe takımının tecrübeli kalecisi Volkan Demirel'le görüntülü arama yoluyla görüşürken gözyaşlarına hakim olamadı. Ali Koç ve Volkan Demirel'le yüz yüze de tanışmak istediğini ve tek dileğinin onları canlı görmek olduğunu vurgulayan Yunus Samet, Fenerbahçe Kulübüne seslendi.

"BİR YILDIR HASTANELERDE TEDAVİ GÖRÜYORUM"

Volkan Demirel ile görüntülü olarak görüştüğünü ve çok sevindiğini vurgulayan Yunus Samet, "Bir yıldır hastanelerde tedavi görüyorum. Dün Volkan Demirel ağabey ile telefonda görüntülü olarak görüştüm ve çok sevindim. Volkan ağabeyi sosyal medyadan da sürekli takip ediyorum. Onu görünce çok mutlu oldum, yani söyleyecek kelime bulamıyorum" dedi.

"ALİ KOÇ BAMBAŞKA BİRİ, ONU ÇOK SEVİYORUM"

Kulüp Başkanı Ali Koç'u da çok sevdiğini belirten Yunus Samet, "Volkan ağabey gibi Ali Koç başkanı da çok seviyorum. Yani Ali Koç bambaşka biri. Onları çok seviyorum ve onları görebilmek için yardımlarını bekliyorum. Tek dileğim onları görmek ve onlara sarılmak" ifadelerini kullandı.