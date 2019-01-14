TREND

Volkan Demirel'den kanser hastası Yunus'a büyük sürpriz

ates.sonmez ates.sonmez
İLGİNÇ HABERLER  | 14.01.2019 18:55 | Son Güncelleme

Gaziantep'te Medical Park Gaziantep Hastanesinde uzun süredir kanser tedavisi gören ve Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel ile görüntülü arama yoluyla görüşen 14 yaşındaki Yunus Samet Atalay, büyük bir mutluluk yaşadı. Çok mutlu olduğunu belirten Yunus Samet, tek dileğinin ise Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Volkan Demirel ile yüz yüze tanışmak olduğunu söyledi.

Gaziantep'te yaşayan, doğuştan Fenerbahçeli olan ve amansız bir hastalıkla mücadele eden Yunus Samet, Fenerbahçe takımının tecrübeli kalecisi Volkan Demirel'le görüntülü arama yoluyla görüşürken gözyaşlarına hakim olamadı. Ali Koç ve Volkan Demirel'le yüz yüze de tanışmak istediğini ve tek dileğinin onları canlı görmek olduğunu vurgulayan Yunus Samet, Fenerbahçe Kulübüne seslendi.

"BİR YILDIR HASTANELERDE TEDAVİ GÖRÜYORUM"

Volkan Demirel ile görüntülü olarak görüştüğünü ve çok sevindiğini vurgulayan Yunus Samet, "Bir yıldır hastanelerde tedavi görüyorum. Dün Volkan Demirel ağabey ile telefonda görüntülü olarak görüştüm ve çok sevindim. Volkan ağabeyi sosyal medyadan da sürekli takip ediyorum. Onu görünce çok mutlu oldum, yani söyleyecek kelime bulamıyorum" dedi.

"ALİ KOÇ BAMBAŞKA BİRİ, ONU ÇOK SEVİYORUM"

Kulüp Başkanı Ali Koç'u da çok sevdiğini belirten Yunus Samet, "Volkan ağabey gibi Ali Koç başkanı da çok seviyorum. Yani Ali Koç bambaşka biri. Onları çok seviyorum ve onları görebilmek için yardımlarını bekliyorum. Tek dileğim onları görmek ve onlara sarılmak" ifadelerini kullandı.

Doğuştan Fenerbahçeli olduğunu söyleyen Yunus Samet, "Doğuştan Fenerbahçeliyim ve ben de önceden futbol oynuyordum. İnşallah hastalığımı atlatırsam ben de futbolcu olmak istiyorum. Yani ailemden çok seviyorum Fenerbahçe'yi ve inşallah Fenerbahçe şampiyon olacak, tüm dileğim bu. Allah kısmet ederse ben de iyileşip Fenerbahçe'de forma şansı bulmak istiyorum" diye konuştu.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Gaziantep Fenerbahçeliler Derneği üyelerinin sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdiği ve telefonda kaleci Volkan Demirel ile görüştürdüğü Yunus Samet, karşısında taraftarları görüp Volkan Demirel ile görüntülü olarak konuşunca duygusal anlar yaşadı. Taraftarların kendisine getirdikleri hediyeleri ve kendi isminin yazılı olduğu 10 numaralı formayı gören Yunus Samet'in sevinci gözlerinden okundu.

(İHA)

Dünyaca ünlü fast food zincirinde kola ve patates skandalıDünyaca ünlü fast food zincirinde kola ve patates skandalı
Ufaklıkların diyaloğu güldürdüUfaklıkların diyaloğu güldürdü
İlk bakışta herkes kumaş parçası sanıyor ama...İlk bakışta herkes kumaş parçası sanıyor ama...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
volkan demirel gaziantep Fenerbahçe yunus samet atalay

En Çok Okunan Trend Haberler

Palu ailesiyle ilgili şoke eden gelişme! Müge Anlı...

Palu ailesiyle ilgili şoke eden gelişme! Müge Anlı...

Bambaşka biri oldu! Tanımak imkansız

Bambaşka biri oldu! Tanımak imkansız

'Arkadaşımı yatağa davet etti' demişti! Şaşırtan açıklama

'Arkadaşımı yatağa davet etti' demişti! Şaşırtan açıklama

Kıyıdan oltayla yakaladı! Oğlunun tepkisi herkesi şaşırttı

Kıyıdan oltayla yakaladı! Oğlunun tepkisi herkesi şaşırttı

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Polis 3 saat boyunca kapı zilini yalayan adamı arıyor

Polis 3 saat boyunca kapı zilini yalayan adamı arıyor

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Pitbull dehşeti! Kanlar içinde kaldı

Pitbull dehşeti! Kanlar içinde kaldı

Rizeli vatandaşın olay poşet tepkisi!

Rizeli vatandaşın olay poşet tepkisi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
PUBG oynayan ufaklıkların eğlenceli diyaloğu

Ufaklıkların diyaloğu güldürdü

Her biri drone ile çekildi! İşte en iyileri

İlk bakışta herkes kumaş parçası sanıyor ama...

Zabıtanın sokak çocuklarına sattıkları çiçekleri yedirmesi İran’da büyük tepkiye neden oldu

Bu görüntüye tepki yağıyor!

İki kedinin annelerine masaj yaparken ki şirin halleri sosyal medyada ilgi odağı oldu

Kediler annelerine böyle masaj yaptı!

Metroda şaşırtan görüntü! Herkes bir anda pantolonunu indirince...

Metroyu çıplaklar bastı!

Arjantinli akrobat yanlış hesap edince kanlar içinde kaldı

Sokak gösterisinde feci kaza!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.