Volkan Demirel'den olay hareket! Şenol Güneş'in elini sıkmayı reddetti!

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor'a konuk olan Bodrum FK'da Teknik Direktör Volkan Demirel'in yaptığı hareket karşılşamanın önüne geçti.

ELİNİ SIKMAYI REDDETTİ

Volkan Demirel, mücadele öncesinde Teknik Direktör Şenol Güneş'in elini sıkmayı reddetti.

Demirel'in bu hareketinin arkasındaki nedenin, Şenol Güneş'in 6 Şubat depremi sonrasında yaptığı açıklamalar olduğu öne sürüldü.

ŞENOL GÜNEŞ NE DEMİŞTİ?

Beşiktaş Teknik Direktörlüğü yaptığı dönemde Şenol Güneş, düzenlediği basın toplantısında, "Soruyorum size Hatayspor ile Gaziantep ligde var mı, yok mu? Var görünüyor. Açıklaması var mı, duydunuz mu? İdman yapıyorlar ama nerede yaptıklarını ben biliyorum, siz biliyor musunuz? Riva'da yapıyorlar. Geçen sene de yaparlardı, bunu söylemekten neden rahatsız oluyorsunuz?" sözlerini sarf etmişti.