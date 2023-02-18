Volkan Demirel'den Taner Savut çağrısı! "Çalışmalarda sona gelindi, lütfen paylaşın"

Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketinden birçok kentimiz derinden etkilenirken, Hatay felaketten en fazla etkilenen şehirlerin başında geliyordu.

HERKESTEN ALKIŞ ALMIŞTI

Hatay ekibi Hatayspor'da yaşananlar sonrası ligden çekilme kararı alırken, teknik direktör Volkan Demirel depremin ilk gününden bu yana yaptıklarıyla her kesimden alkış almış ve depremzedelere ailesiyle birlikte yaptığı yardımlarla gündem olmuştu.

TANER SAVUT'TAN HALA HABER YOK

Öte yandan Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut, orta saha oyuncusu Christian Atsu ile beraber yıkılan Rönesans Rezidans enkazının altında kalırken, Ganalı oyuncunun cansız bedenine depremin 13. gününde ulaşılırken, Taner Savut'un kaldığı daireye ulaşılmış ancak kendisine ulaşılamamıştı.

VOLKAN DEMİREL'DEN PAYLAŞIM

Sportif direktöre halen ulaşılamaması sonrası Volkan Demirel sosyal medya hesabından Taner bir paylaşımda yaparken, bir çağrıda bulundu.

TANER SAVUT ÇAĞRISI!

"Binasındaki enkaz kaldırma çalışmalarında sona gelinmesine rağmen Taner Savut'tan henüz haber alınamadı. Taner Savut'un çevre illerdeki hastanelerde olma ihtimaline karşı fotoğrafının mümkün olduğu kadar paylaşılmasını sağlayalım lütfen"



