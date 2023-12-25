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Volkan Demirel için varsa yoksa Galatasaray! Beşiktaş'a da mağlup olan Hatayspor'da ilginç istatistik

25.12.2023 22:14 | Son Güncelleme:
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Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Beşiktaş, Mersin Stadyumu’nda konuk olduğu Hatayspor’u 2-1 mağlup etti. Hatayspor, Süper Lig’de oynadığı son 9 maçta 1 galibiyet aldı. Bu maçların arasındaki Galatasaray mücadelesi ilginç bir detay olarak göze çarptı.

Volkan Demirel için varsa yoksa Galatasaray! Beşiktaş'a da mağlup olan Hatayspor'da ilginç istatistik

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Volkan Demirel'in ekibi Hatayspor ile Serdar Topraktepe'nin yönetimindeki Beşiktaş karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar sahadan 2-1 galip ayrılırken Hatayspor' da kötü gidişine devam etti.

SON 9 MAÇTA YALNIZCA 1 GALİBİYET

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Hatayspor, Süper Lig’de oynadığı son 9 maçta 1 galibiyet aldı. O galibiyet de 2-1'lik Galatasaray galibiyeti olarak dikkat çekti.

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VOLKAN DEMİREL GALATASARAY'A YENİLMİYOR

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Galatasaray, Hatayspor'a deplasmanda 2-1 yenilirken; 17 maçlık yenilmezlik serisi de sona ermişti. Volkan Demirel ise Galatasaray'a karşı teknik direktörlük kariyerindeki ilk galibiyetini almıştı.

Futbolculuk kariyerinde de Kadıköy'de oynadığı hiçbir maçta Galatasaray'a yenilmeyen Volkan Demirel, Hatayspor'un başında bu kötü seri içinde sadece Galatasaray'ı yaktı.

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