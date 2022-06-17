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Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever gece eğlendi sabah spor yapıp amuda kalktı

17.06.2022 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel şu sıralar ailesiyle birlikte tatilde. Seksenler dizisinde rol alan Zeynep Sever gece eğlendiği anları paylaştı sabah ise sporunu aksatmadı ve amuda kalktığı anları takipçilerinin beğenisine sundu.

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever gece eğlendi sabah spor yapıp amuda kalktı

Seksenler dizisinde rol alan Zeynep Sever Instagram'da popüler ünlülerden. 2009 Miss Belçika Güzeli seçilen Zeynep Sever, 2010 yılında Volkan Demirel ile dünyaevine girdi. Yade ve Yeda adında iki kız çocuğu dünyaya getiren Zeynep Sever iddialı paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Yoğun tempolu çekimlerin ardından yaz sezonunu açan Sever eşi ve çocuklarıyla tatile çıktı.

Zeynep Sever tatilden paylaşımlarıyla öne çıkıyor. Gece eğlencesinde oynarken verdiği pozları paylaşan Sever sabah ise sporunu aksatmadı. Fiziğiyle hayranlarından tam not alan ünlü oyuncu sabah amuda kalktığı anları paylaştı.

KNHYL

Zeynep Sever daha sonra ise Volkan Demirel ile bir pozunu yayınlayarak tatil keyfini sürdürdüğünün mesajını verdi.

RDNDHDH

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