Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever gece eğlendi sabah spor yapıp amuda kalktı

Seksenler dizisinde rol alan Zeynep Sever Instagram'da popüler ünlülerden. 2009 Miss Belçika Güzeli seçilen Zeynep Sever, 2010 yılında Volkan Demirel ile dünyaevine girdi. Yade ve Yeda adında iki kız çocuğu dünyaya getiren Zeynep Sever iddialı paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Yoğun tempolu çekimlerin ardından yaz sezonunu açan Sever eşi ve çocuklarıyla tatile çıktı.

Zeynep Sever tatilden paylaşımlarıyla öne çıkıyor. Gece eğlencesinde oynarken verdiği pozları paylaşan Sever sabah ise sporunu aksatmadı. Fiziğiyle hayranlarından tam not alan ünlü oyuncu sabah amuda kalktığı anları paylaştı.

Zeynep Sever daha sonra ise Volkan Demirel ile bir pozunu yayınlayarak tatil keyfini sürdürdüğünün mesajını verdi.



