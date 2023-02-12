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'Volkan Demirel'in sesini duyunca kötü oldum!' Burak Yılmaz'dan maç sonunda birlik beraberlik mesajı!

12.02.2023 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollanda 1. Futbol Ligi ekibi Fortuna Sittard, FC Emmen ile oynadığı lig mücadelesine, Hollanda Kızılhaç'ın Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için başlattığı Giro555 bağış kampanyasının yazılı olduğu formalarla çıktı. Burak Yılmaz, Oğuzhan Özyakup ve Doğan Erdoğan'ın formasını giydiği Fortuna Sittard'ın göğsünde depremzedeler için başlayan kampanya yer aldı.

'Volkan Demirel'in sesini duyunca kötü oldum!' Burak Yılmaz'dan maç sonunda birlik beraberlik mesajı!

Kadrosunda milli futbolcular Burak Yılmaz, Oğuzhan Özyakup ve Doğan Erdoğan'ın da olduğu Fortuna Sittard'ın FC Emmen'e karşı oynadığı maçtaki formalarının göğsüne "Asrın felaketi" olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremlerin mağdurları için başlatılan kampanya yer aldı.

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Hollanda kulübünden yapılan açıklamada, maçta giyilen formaların açık arttırmada satılarak gelirin Kahramanmaraş merkezli depremlerden zarar görenlere bağışlanacağı belirtildi.

"TÜRKİYE İÇİN DUA EDİN"

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Depremde hayatını kaybedenler için maçın başlamasından önce bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Burak Yılmaz'ın gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Maçın tek gölünü 76. dakikada atan Oğuzhan Özyakup, kenara gelerek üzerinden "Türkiye için dua edin" yazılı tişortü tribünlere gösterdi.

Maç sonunda AA muhabirine açıklamalarda bulunan Özyakup, maçı kazanmalarına rağmen buruk olduklarını belirterek "Milletimize geçmiş olsun. Çok zor bir durum, onların ne hissettiklerini tahmin bile edemiyoruz. Allah sabır versin. Başımız sağ olsun." dedi.

"VOLKAN DEMİREL'İ DUYUNCA KÖTÜ OLDUM"

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Takım kaptanı Burak Yılmaz, Hollanda'daki herkese teşekkür ettiğini belirterek "Bize çok yardımcı oldular, hem yaptıkları kampanyayla hem attıkları mesajlarla yanımızda olduklarını hep hissettirdiler." diye konuştu.

Depremin ardından Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ile irtibata geçtiğini anlatan Yılmaz, "Volkan abinin sesini duyunca çok kötü oldum. Biz bunun üstesinden geleceğiz. Bir olacağız. Birbirimize tutunacağız, yardımcı olacağız, biz bu işi aşacağız." dedi.

"BİZ HER ZAMAN BİR OLMALIYIZ"

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Türkiye'nin her yanında afet bölgesine yapılan yardımların çok önemli olduğunu dile getiren Yılmaz, "Kötülüklerin yanında sığındığımız bir liman oldu bu herkesin birbirini desteklemesi. Böyle büyük afetler olduğu zaman, başımıza böyle kötü şeyler geldiği zaman bir olabiliyorsak; biz her zaman bir olmalıyız, böyle şeylerin gelmesini beklememeliyiz." şeklinde konuştu.

BAĞIŞLAR DEPREMZEDELERE GİDECEK

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2022-2023 sezonunun başında Gaziantepspor'dan Fortuna Sittard'a transfer olan Doğan Erdoğan, hafta boyunca hiç maçları düşünemediğini dile getirerek "Çok şükür herkesle, bütün arkadaşlarımla görüştüm ama her ne kadar tanımasam da ölen insanlar da bizim insanımız. Futbol günün sonunda bir oyun, hayatın gerçekleri farklı oluyor. Bu da bize hayatın gerçeklerini acı bir şekilde hatırlattı." diye konuştu.

Kulübünün Giro555 bağış kampanyasına destek çağrısında bulunduğunu kaydeden Erdoğan, maçta giyilen formaların da satışa çıkarılıp elde edilen gelirin Türkiye ve Suriye’deki depremzedeler için harcanacağına işaret etti.

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