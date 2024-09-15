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Volkan Demirel, Osimhen'i öve öve bitiremedi: "Gelmiş geçmiş Türkiye’nin en iyi santrforu! Daha iyisi gelmez"

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
15.09.2024 09:52
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Osimhen rüzgarı İstanbul'da esmeye başladı. Dün akşam Galatasaray formasıyla ilk maçına çıkan yıldız golcü, maç boyunca gösterdiği performansla dikkat çekti. Volkan Demirel'in Osimhen'le ilgili söyledikleri ise gündem oldu. Osimhen'i öve öve bitiremeyen Demirel "Şu anda Victor Osimhen, Türkiye’ye gelmiş geçmiş en iyi santrfordur. Bu kadar da net söylüyorum. Belki Osimhen’den daha iyisi gelmeyebilir bile." dedi.

Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Victor Osimhen, dün ilk kez Galatasaray formasını giydi. Sarı-kırmızılı taraftarlarla buluşan golcü futbolcu, 90 dakika boyunca sahada kaldı. Maç boyunca oldukça istekli olan Osimhen'in takıma ve camiaya kısa sürede uyum sağlaması dikkat çekti. Mücadelenin ilk yarısında gol sevinci de yaşayan Osimhen'in girdiği pozisyonda son dokunanın Abdülkerim Bardakçı olduğu ise sonradan anlaşıldı.

Dünya basınında da ilk performansı yakından takip edilen yıldız golcü, genel anlamda izleyenlerden de tam not almayı başardı.

VOLKAN DEMİREL ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ

Öyle ki TV100 yorumcusu Fenerbahçe'nin eski kaptanlarından Volkan Demirel, Galatasaray'ın yeni transferi Osimhen'i öve öve bitiremedi.

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Demirel'in açıklamaları şu şekilde:

"HAKİKATEN BÖYLE BİR OYUNCU GÖRMEDİM"

"Napoli bizi deprem sonrasında hazırlık maçı yapmak için davet etmişti. Napoli takımında ben Osimhen’i canlı izledim ve hakikaten ben böyle bir oyuncu görmedim. Bazı santraforlarda eksiklikler olabilir ama Osimhen de her şey var.

"TÜRKİYE'YE GELMİŞ EN İYİ SANTRFOR"

Ben iddia ediyorum şu anda Victor Osimhen, Türkiye’ye gelmiş geçmiş en iyi santrfordur. Bu kadar da net söylüyorum. Belki Osimhen’den daha iyisi gelmeyebilir bile.

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"MASKESİNİ BOŞA TAKMIYOR"

Maçta dikkat edin, öyle iştahlı ki durmuyor. Yerinde durmuyor, sağa gidiyor, sola gidiyor, orta gelince kendisini ayarlıyor. Maskesini boşuna takmıyor. Gelen her topa kafasını sokuyor, inanılmaz bir santrfor.

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"NASIL GELDİĞİNE İNANAMIYORUM"

Nasıl buraya geldiğini araştırmak lazım. Bu lige nasıl geldiğine ben de inanamıyorum."

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