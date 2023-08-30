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Volkan Demirel parlattı; 'Yerli Haaland', Fransa'ya imzayı attı! Bertuğ Yıldırım, Avrupa'ya gitti...

30.08.2023 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa Ligue 1 ekibi Rennes, Süper Lig ekibi Hatayspor’dan 'Yerli Haaland' lakaplı golcü oyuncu Bertuğ Yıldırım’ı transfer ettiğini açıkladı. Fransız temsilcisi, genç yıldızla 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Hatayspor forması giyen 21 yaşındaki santrfor Bertuğ Yıldırım, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes'e transfer oldu. ransız kulübünden yapılan transfer duyurusunda genç oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

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İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Bertuğ, şunları kaydetti:

"Rennes projesinde yer aldığım için çok mutluyum. Şehir ve altyapıya dair ilk izlenimlerim çok iyi. Takım harika bir sezon geçirdi ve umarım bu yıl bir adım daha ileri gideriz. Takım arkadaşlarımı tanımak için sabırsızlanıyorum. Yeni bir maceraya başlamanın heyecanını yaşıyorum. İmzadan önce Doğan Alemdar'la konuştum, bana takım ve şehir hakkında güzel şeyler anlattı.
Rekabetçi bir ruhum olduğunu düşünüyorum. Ligue 1'in zorlu, güçlü ve hızlı oynandığını biliyorum. Bu ligin seviyesinde olabileceğimi kanıtlamak için Rennes'e katılmamın nedeni de budur. Avrupa Ligi'nde oynayabilme fikri de oldukça heyecan verici."

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Bu sezon Hatayspor formasıyla 3 maça çıkan Bertuğ Yıldırım, 1 gol kaydetti.

VOLKAN DEMİREL PARLATTI

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Geçtiğimiz sezon Hatayspor'un başına geçen teknik direktör Volkan Demirel, tıpkı Karagümrük'te yaptığı gibi burada da oyuncularının performansını yukarı çekmeyi başardı. Demirel, Karagümrük'te Emre Mor'a büyük bir katkı yapmasının ardından Hatayspor'da da Bertuğ Yıldırım'ı sık sık oynatarak maksimum verim aldı.

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