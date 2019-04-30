Volkan Demirel, Sadık Çiftpınar ve Gökhan Kandemir, PFDK'ya sevk edildi

Fenerbahçe Kulübü, Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor mücadelesinde yaşanan çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle; Volkan Demirel aynı müsabakadaki sportmenliğe aykırı hareketi ve sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle, Sadık Çiftpınar, aynı müsabakadaki talimatlara aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edilirken, Trabzonspor Antrenörü Gökhan Kandemir ise sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Öte yandan Beşiktaş, Galatasaray, Bursaspor, MKE Ankaragücü ve Atiker Konyaspor'un da çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği açıklandı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları şu şekilde:

"BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü'nün 27.04.2019 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş.-BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.