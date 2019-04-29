Volkswagen Golf Şubat 2020’de piyasaya sürülecek

Volkswagen Pazarlama ve Satış Direktörü Jürgen Stackmann, bazı teknik sorunlar nedeniyle yeni nesil Golf’ün Noel’den hemen sonra yeni yılın ilk haftalarında tanıtılacağını ve hemen akabinde piyasaya sürüleceğini açıkladı. Bu açıklamadan sonra geri sayım başladı, tüm Avrupa’da nefesler tutuldu ve gözler Noel sonrasına çevrildi; ancak evdeki hesap yine çarşıya uymadı. Volkswagen, yeni Golf’ün lansman ve piyasaya çıkış tarihini art arda ikinci kez ertelendi.
Volkswagen’in yeni nesil Golf’ünde OTA yazılım güncellemeleri de dahil olmak üzere bir dizi gelişmiş dijital özelliğinin geliştirme süreci tahmin edilenden daha uzun sürdü. Bu gecikmenin nedeni XIII. nesil Golf’ün her zaman çevrimiçi kalacak olan dijital kokpiti.
Yeni Golf kompakt bir otomobilin hiç olmadığı kadar yazılıma sahip. Son duruma göre Golf’ün günümüzdeki en iyi akıllı telefonlardan on kat daha fazla kod satırına sahip olduğu ve son derece komplike olan yazılımların XIII. nesil Golf’ün bazı hatalar ile karşı karşıya kalmasına sebebiyet verdiği biliniyor.
Zamanında öngörülemeyen bu durumu Volkswagen Pazarlama ve Satış Direktörü Jürgen Stackmann şöyle özetledi “Gelişmiş çevrimiçi bağlantılardan dolayı çok fazla yazılım var. Yeni Golf artık kapalı bir ekosistem olmadığından işimiz gerçekten zor. Sekizinci nesil Golf için son derece önemli olan yazılımlarda ciddi bir sorun olduğu gerçeğini müşterilerimizden asla gizlemedik. Önümüzde yapmamız gereken ödevler var ve takımlarımız ciddi bir baskı altında” ve “Akıllı telefonunuz çalışmıyorsa buna öfkelenirsiniz ve hemen ertesi gün durumu düzeltebilirsiniz; ancak bir otomobil için durum çok farklıdır. Bir şeyler ters giderse durum bir anda kritik hale gelebilir. Bu nedenle otomobillerin güvenlik gereksinimleri çok daha yüksektir. Mühendislerimizin karşılaştığı kod hatalarının çoğu aracın OTA yazılım güncellemelerinde yer alıyor. Bu hackerların potansiyel saldırı noktaları, eğer düzeltilmezse yeni Golf tamamen savunmasız kalır” diye ekledi.
Volkswagen, sekizinci nesil VW Golf’ün lansmanını erteledi!
Sonuç olarak; Volkswagen, XIII. nesil Golf için müşterilerini bir hayli bekletse de doğru olanı yaparak işi oldu bittiye getirmedi. Bundan daha da önemlisi bu durumu kimseden gizlemeye gerek duymadı, müşterilerine karşı
şeffaf bir davranış sergiledi.
Volkswagen Golf, markasının amiral gemisi modeli, bunun da ötesinde Avrupa’nın en çok satan otomobili. Alman hatchback’i uzun yıllardır Avrupa sıfır otomobil pazarında önemli bir referans noktası, yaptığı her hareket işin standartlarını belirliyor. Yani bu modelde yapılacak en ufak bir hata Volkswagen’e pahalıya mal olur. Alman otomotiv de bu durumun gayet farkında olarak “Geç olsun da güç olmasın” dedi ve XIII. nesil Volkswagen Golf’ün yeni lansman tarihini yılın dokuzuncu takvim haftasında 24 Şubat; piyasaya çıkış tarihini ise Şubat sonu olarak belirledi. Bizce pek bu tarihler pek de geç sayılmaz, piyasada en az 6-7 yıl kalacak bir modelin 3-4 ay gecikmesi çok da büyük bir kayıp değil.
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