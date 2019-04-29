Volkswagen Golf Şubat 2020’de piyasaya sürülecek

Volkswagen Pazarlama ve Satış Direktörü Jürgen Stackmann, bazı teknik sorunlar nedeniyle yeni nesil Golf’ün Noel’den hemen sonra yeni yılın ilk haftalarında tanıtılacağını ve hemen akabinde piyasaya sürüleceğini açıkladı. Bu açıklamadan sonra geri sayım başladı, tüm Avrupa’da nefesler tutuldu ve gözler Noel sonrasına çevrildi; ancak evdeki hesap yine çarşıya uymadı. Volkswagen, yeni Golf’ün lansman ve piyasaya çıkış tarihini art arda ikinci kez ertelendi.

Volkswagen’in yeni nesil Golf’ünde OTA yazılım güncellemeleri de dahil olmak üzere bir dizi gelişmiş dijital özelliğinin geliştirme süreci tahmin edilenden daha uzun sürdü. Bu gecikmenin nedeni XIII. nesil Golf’ün her zaman çevrimiçi kalacak olan dijital kokpiti.

Yeni Golf kompakt bir otomobilin hiç olmadığı kadar yazılıma sahip. Son duruma göre Golf’ün günümüzdeki en iyi akıllı telefonlardan on kat daha fazla kod satırına sahip olduğu ve son derece komplike olan yazılımların XIII. nesil Golf’ün bazı hatalar ile karşı karşıya kalmasına sebebiyet verdiği biliniyor.