Volkswagen’in efsanesi Buggy elektrikli olarak geri dönüyor

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
OTOMOBİL MOTOSİKLET  | 01.02.2019 09:15 | Son Güncelleme

Volkswagen, 1960'lar ve 1970'lerin efsane Amerikan buggy araçlarından esinlenerek tasarlanan, tam elektrikli konsept modelini Uluslararası Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtmaya hazırlanıyor.

Volkswagen’in efsanesi Buggy elektrikli olarak geri dönüyor

Volkswagen bir efsaneyi hayata döndürüyor. Wolfsburg merkezli Grup, yeni buggy aracının ilk tam elektrikli versiyonunu Mart ayı başında vitrine çıkaracak. Amerikan buggy araçlarından esintiler taşıyan ve modüler elektrikli araç alt yapısına (MEB) sahip olan yeni konsept model, yeni platformun çok yönlülükte ulaştığı noktayı gözler önüne seriyor.

Volkswagen Baş Tasarımcısı Klaus Bischoff, yeni buggy ile ilgili olarak şunları kaydetti: "Buggy, bir otomobilden öte, dört tekerlek üzerinde coşku ve enerji kaynağıdır. Yeni elektrikli buggy, klasik bir aracın, modern bir versiyonunun nasıl görüneceğine dair sağlam bir fikir sunuyor. Her şeyin ötesinde, elektrikli araçların oluşturabileceği duygusal bağı ortaya koyuyor."

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Tam elektrikli buggy konsepti, Kaliforniyalı atalarının izinden gidiyor. O tarihlerde Beetle şasisi temel alınmıştı, şimdiyse MEB platformu aynı esnekliği sağlıyor. MEB alt yapısına sahip yeni araç, tam elektrikli platformun yalnızca seri üretimi yapılan modeller dışında da kullanılabileceğini gösteriyor. Klasik anlamda bir buggy aracın yeniden yorumu olan ve aslına sadık bir tasarıma sahip modelin sabit tavanı veya bildiğimiz anlamda kapıları bulunmuyor. Genel görünümde, büyük boyutta jantlar, off-road lastikler ve kapısız eşik tasarımı ile ön plana çıkıyor.

Buggy araçlarla Volkswagen teknolojisinin geçmişi uzun yıllar öncesine dayanıyor. Beetle şasisi; Beetle üstü açık modelden Hebmüller ve Rometsch gibi şirketlerin ürettiği özel karoserlere ve Meyers Manx buggy araçlarda benimsenen türden tamamen açık tasarımlara kadar çok sayıda yaratıcı ve bazen kişiye özel çözümler üretilmesine on yıllar boyunca olanak sağlamıştır. Dünya çapında 1980'lere kadar tek seferlik veya düşük hacimlerde yaklaşık 250 bin adet araç üretilmiştir.

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Volkswagen buggy elektrikli araçlar

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