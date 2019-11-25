Volkswagen’in ID. model ailesinin en son üyesi: ID. SPACE VIZZION

Volkswagen, ID. model ailesinin en son üyesi ID. Space Vizzion’un Dünya Prömiyerini Los Angeles Otomobil Fuarı öncesinde gerçekleştirdi. ID. SPACE VIZZION; ID., ID. CROZZ, ID. BUZZ, ID. VIZZION, ID. BUGGY ve ID. ROOMZZ'dan sonra tasarlanan yedinci konsept model oldu. Diğer tüm ID. modellerinde olduğu gibi tamamen elektrikli olan ID. SPACE VIZZION’nın tasarımı ve formunda yeni bir yaklaşım dikkat çekiyor. Modelin öne çıkan tasarım unsurlarının başında sportif dizayn öğelerini taşıyan detaylar yer alıyor. Böylece aracın sürtünme kat sayısı 0,24 oluyor.

Volkswagen’in MEB (Modüler Elektrikli Araç Platformu) platformu üzerine inşa edilen ID. SPACE VIZZION, 82 kWh'lık pil kapasitesiyle 590 kilometreye kadar sürüş menzili sağlıyor. 4MOTION özelliğiyle de tercih edilebilen model, 340 PS’lik motor gücü sayesinde 0’dan 100 km/s hıza 5,4 saniyede ulaşabiliyor.

Aerodinamik tasarım

Elektrikli otomobillerin ön kısmında radyatöre veya motor için büyük bir alana ihtiyaç duyulmadığından tasarım açısından daha fazla özgürlük sağlanıyor. Volkswagen tasarımcıları ve mühendisleri de bu özgürlüğü, ID. SPACE VIZZION’ın aerodinamiğini en iyi düzeye getirmek ve menzilini artırmak amacıyla son derece verimli kullanmışlar. Ön bölümde yer alan hava girişleri, aracın yol tutuşu ve menziline katkı sağlıyor.