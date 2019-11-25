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Volkswagen’in ID. model ailesinin en son üyesi: ID. SPACE VIZZION

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TEKNOLOJİ  | Son Güncelleme

Volkswagen, ID. model ailesinin en son üyesi ID. Space Vizzion’un Dünya Prömiyerini Los Angeles Otomobil Fuarı öncesinde gerçekleştirdi. Bir spor otomobilin aerodinamik tasarımı ile bir SUV’un geniş iç hacim özelliklerini birleştiren ID. SPACE VIZZION, tamamıyla yeni bir otomobil kategorisi oluşturuyor.

Volkswagen’in ID. model ailesinin en son üyesi: ID. SPACE VIZZION

Volkswagen, ID. model ailesinin en son üyesi ID. Space Vizzion’un Dünya Prömiyerini Los Angeles Otomobil Fuarı öncesinde gerçekleştirdi. ID. SPACE VIZZION; ID., ID. CROZZ, ID. BUZZ, ID. VIZZION, ID. BUGGY ve ID. ROOMZZ'dan sonra tasarlanan yedinci konsept model oldu. Diğer tüm ID. modellerinde olduğu gibi tamamen elektrikli olan ID. SPACE VIZZION’nın tasarımı ve formunda yeni bir yaklaşım dikkat çekiyor. Modelin öne çıkan tasarım unsurlarının başında sportif dizayn öğelerini taşıyan detaylar yer alıyor. Böylece aracın sürtünme kat sayısı 0,24 oluyor.

Volkswagen’in MEB (Modüler Elektrikli Araç Platformu) platformu üzerine inşa edilen ID. SPACE VIZZION, 82 kWh'lık pil kapasitesiyle 590 kilometreye kadar sürüş menzili sağlıyor. 4MOTION özelliğiyle de tercih edilebilen model, 340 PS’lik motor gücü sayesinde 0’dan 100 km/s hıza 5,4 saniyede ulaşabiliyor.

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Aerodinamik tasarım

Elektrikli otomobillerin ön kısmında radyatöre veya motor için büyük bir alana ihtiyaç duyulmadığından tasarım açısından daha fazla özgürlük sağlanıyor. Volkswagen tasarımcıları ve mühendisleri de bu özgürlüğü, ID. SPACE VIZZION’ın aerodinamiğini en iyi düzeye getirmek ve menzilini artırmak amacıyla son derece verimli kullanmışlar. Ön bölümde yer alan hava girişleri, aracın yol tutuşu ve menziline katkı sağlıyor.

İç hacim

SPACE VIZZION'ın iç tasarımında MEB platformunun sunduğu avantajlardan tam anlamıyla faydalanılmış. Elektrikli motorun kompakt boyutları ve zemine entegre edilen piller sayesinde orta sınıf bir modele göre daha uzun bir aks mesafesi mümkün oluyor. Böylece kullanışlı ve geniş bir iç mekan elde ediliyor. ID. SPACE VIZZION'ı sürdürülebilir bir otomobil haline getiren bir diğer unsur ise iç mekanda kullanılan malzemeler. Modelin iç tasarımında kullanılan geri dönüştürülebilir malzemeler, ID. Space Vizzion’un çevreci karakterini pekiştiriyor.

Dijital kokpit

Tamamen dijitalleştirilmiş kokpitiyle, ID. SPACE VIZZION sezgisel kontrol açısından yeni bir dönemi açıyor. Araç sürüş bilgilerinin tamamı, İlk kez, arttırılmış gerçekliğe sahip renkli ek bilgilendirme ekranıyla (Augmented Reality Head Up Display) ön cama yansıtılıyor.Klasik kokpit yerine, yalnızca temel sürüş bilgilerini içeren bir mini ekran direksiyon arkasında bulunuyor. Tüm otomobil ayarları ve Bilgi & Eğlence sistemi menülerine 15,6 inç'lik bir dokunmatik ekran üzerinden ulaşılabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
otomobil

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