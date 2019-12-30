Volkswagen şarj robotu geliştirdi

Bir VW sahibi otoparka aracını bırakıp şarj talebinde bulunduğunda ise robot kendi kendine otonom olarak aracı bulacak. Ardından ise şarj işlemini de otonom olarak gerçekleştirecek. Robotlar 50 kWatt’a kadar şarj yapabilecek.

Alman otomotiv devi bu yeni robotların ne zaman devreye gireceğine dair detaylı bir plan belirtmedi. Ancak fosil yakıtlı otomobillerle elektrikli otomobillerin aynı otoparkları kullandığı yıllar boyunca otoparkları pahalı şarj istasyonlarına dönüştürmekten daha uygun maliyetli bir çözüm olarak görülüyor.

Yerli otomobilin de Türkiye’de tanıtıldığı şu dönemde, elektrikli otomobil konusu hem Türkiye hem dünyanın en güncel meselelerinin başında geliyor. Üreticiler artık tamamen elektrikli otomobillere odaklanmak isteseler de, şarj sorununu pratik olarak çözmeden dünyadaki tüm otomobilleri elektrikliye çevirmek imkansız görünüyor.

Öte yandan bu otonom şarj robotlarının maliyet açısından etkili olması için sadece VW otomobillerine değil tüm elektrikli otomobillere hizmet verebilmesi gerekiyor. Bu nedenle bazı otomobil firmalarının bir araya gelerek otonom şarj robotu konsorsiyumu kurması da sürpriz olmayacak.

Huawei nova 5T inceleme. Toplamda 5 kamera!

