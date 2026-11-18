Adrasan Tekneciler Birliği Kooperatifi Başkanı Deniz Şeşen, geçen pazar günü müşterileriyle yat turuna çıktığı Suluada bölgesinde deniz üzerinde siyah bir cisim gördü.

Teknesiyle yaklaştığı cismin balina olduğunu fark eden Şeşen, cep telefonuyla bu anları görüntüleyip, sanal medya hesabından paylaştı.

DENİZALTI SANDILAR!

Deniz Şeşen, "Müşterimle sezonun son tekne turunu gerçekleştiriyorduk. Suluada yakınlarına geldiğimizde denizin yüzünde siyah bir şey gördük. İlk etapta denizaltı sandık. Çevredeki balıkçılardan bu siyah cismin ne olduğu konusunda yardım istedik. O sırada havaya su püskürtmeye başladı. Siyah cismin balina olduğunu fark edince telefonumla kayıt yaparak sanal medyamda paylaştım" dedi.