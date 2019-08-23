Mynet Trend

Volkswagen ve Tesla ortak olacaklar mı? Açıklama geldi

leyla.kader leyla.kader
OTOMOBİL MOTOSİKLET  | 23.08.2019 16:00 | Son Güncelleme

Volkswagen'in CEO'su pil ve yazılım teknolojisine sahip olmak için Tesla'ya ortak olmak istediğine ilişkin haberi yalanladı.

Volkswagen ve Tesla ortak olacaklar mı? Açıklama geldi

Alman iş dünyası dergisi Manager Magazin'de dün yer alan haberde Diess'in pil ve yazılım teknolojisine sahip olmak için Tesla'ya ortak olmak istediği belirtilmişti.

Volkswagen sözcüsü Reuters'a yaptığı yazılı açıklamada "Manager Magazin tarafından yapılan Tesla'ya ortak olma hakkındaki spekülasyonların dayanağı bulunmuyor" dedi.

Habere göre adı belirtilmeyen bir Volkswagen yöneticisi, habere göre "Diess eğer yapabilecek olsa hemen yola koyulacak" demişti.

Haberde Volkswagen'in Tesla'nın pil ve yazılım gibi alanlardaki teknolojik yetkinliklerini kullanabilmesi için Tesla'ya ortak olması yeterli olacağı ifade edilmişti.

Ancak yine haberde satın alma için gereken para için Volkswagen'in kontrol hissesine sahip Piech ve Porsche ailelerinden onay alınması gerektiği yer almıştı.

KAYNAK:REUTERS

Elindeki pankartı gören ona sarıldıElindeki pankartı gören ona sarıldı
Red Bull Car Park Drift Dünya Finali’ne son 10 gün!Red Bull Car Park Drift Dünya Finali’ne son 10 gün!
170 bin araca yerleştirilmiş!170 bin araca yerleştirilmiş!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Volkswagen Tesla

En Çok Okunan Trend Haberler

Emine Bulut'un son görüntüleri Türkiye'yi ağlattı!

Emine Bulut'un son görüntüleri Türkiye'yi ağlattı!

Yıllardır saklanan otopsi raporu ortaya çıktı! İnanılmaz detaylar

Yıllardır saklanan otopsi raporu ortaya çıktı! İnanılmaz detaylar

Hidayet Türkoğlu'ndan Beyaz TV'ye Rasim Ozan Kütahyalı tepkisi!

Hidayet Türkoğlu'ndan Beyaz TV'ye Rasim Ozan Kütahyalı tepkisi!

Şarhoş kadını kimse durduramadı: Onları öptüm

Şarhoş kadını kimse durduramadı: Onları öptüm

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Beklenen haber! Türkiye'de yollara çıkıyor

Beklenen haber! Türkiye'de yollara çıkıyor

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Red Bull Car Park Drift Dünya Finali’ne 10 gün kaldı

Red Bull Car Park Drift Dünya Finali’ne son 10 gün!

Mercedes, araçlara konum sensörü yerleştirdiğini itiraf etti

170 bin araca yerleştirilmiş!

Ağustos'ta alabileceğiniz en ucuz SUV modelleri hangileri?

Bu listeye bakmadan otomobil almayın!

Ağustos ayında en ucuz benzinli sıfır otomobiller hangileri?

Ağustos ayında en ucuz benzinli sıfır otomobiller hangileri?

Anahtarsız arabalar nasıl 10 saniyede çalınabiliyor?

Arabalar nasıl 10 saniyede çalınabiliyor?

Otonom araçlar şehirlerde kaos yaratabilirler

'Bu araçlar şehirlerde kaos yaratabilir'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.