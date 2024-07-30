Volovan tarifi: Volovan nasıl yapılır?

Sadece birkaç dakika içinde lezzetli bir volovan hazırlamak için aşağıdaki tarifi ve malzemeleri kullanabilirsiniz. İsterseniz verilen malzemeleri daha fazla miktarlarda kullanarak daha çok sayıda kişi için de hazırlayabilirsiniz.

MALZEMELER 1 adet tavuk göğüs

1 dal pırasa

4 kaşık yağ

2 kaşık un

1 kase krema

1 paket milföy