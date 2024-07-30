YEMEK

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Merhaba, Ben akıllı asistanınız Mynet Chef GPT. Size en uygun yemek tariflerini bulmak için buradayım. Benden yardım alabilirsiniz.

Mynet Chef GPT

1 Hazırlamak istediğiniz öğünü seçiniz
2 Hangi malzemeleri kullanmak istersiniz? Listeden istediğiniz kadar malzemeyi ekleyebilirsiniz.
3 Hangi mutfak türünde olmasını istersiniz?
Daha fazla bilgi girmek ister misiniz?
4 Özel bir beslenme şekliniz var mı?
5 Belirtmek istediğiniz bir alerjiniz var mı?
6 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler Haberler
    2. YEMEK
    3. Dünya Mutfağı Tarifleri
    4. Volovan tarifi: Volovan nasıl yapılır?

    Volovan tarifi: Volovan nasıl yapılır?

    Ferhan Petek Ferhan Petek
    30.07.2024 23:06
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Fransa mutfağından volovan, milföy ya da çeşitli tuzlu keklerle birlikte servis edilebilecek hem doyurucu hem de lezzetli bir yemektir. Aşağıda tarifini ve gerekli olan malzemelerin listesini verdiğimiz volovanın yapımı da son derece kolaydır.

    Volovan tarifi: Volovan nasıl yapılır?
    Tarif Puanı
    Teşekkürler!
    Puanınız alınmıştır.
    Kaç kisilik 4
    Hazırlık Süresi 20dk
    Pişirme Süresi 30dk
    Kalori/Porsiyon 490kal

    Sadece birkaç dakika içinde lezzetli bir volovan hazırlamak için aşağıdaki tarifi ve malzemeleri kullanabilirsiniz. İsterseniz verilen malzemeleri daha fazla miktarlarda kullanarak daha çok sayıda kişi için de hazırlayabilirsiniz.

    MALZEMELER

    • 1 adet tavuk göğüs
    • 1 dal pırasa
    • 4 kaşık yağ
    • 2 kaşık un
    • 1 kase krema
    • 1 paket milföy

    TARİF

    • Bir tavada küp şeklinde doğradığınız göğüsleri yağ ile kavurun.
    • Pırasaları doğrayıp ekleyin ve kavurun.
    • Sos için başka bir tavada yağ ve unu kavurun.
    • Krema ekleyin ve çırpın.
    • Tuz ekleyerek biraz daha çırpın.
    • Sosu diğer tavaya ekleyip karıştırın.
    • Milföyleri fırında birkaç dakika pişirin.
    • Pişen milföylerin üzerine karışımı bölüştürün.
    Önceki İçerik Sonraki İçerik
    Chef GPT
    Anahtar Kelimeler:
    tarif
    En Çok Okunan Haberler
    Meclis olağanüstü toplanıyor! Kurtulmuş'tan 15 Ağustos çağrısı

    Meclis olağanüstü toplanıyor! Kurtulmuş'tan 15 Ağustos çağrısı

    Suikast sonrası akıllarda aynı soru var! Haniye ile aynı binadayken sapasağlam kurtuldu

    Suikast sonrası akıllarda aynı soru var! Haniye ile aynı binadayken sapasağlam kurtuldu

    Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi tarihe karışıyor...

    Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi tarihe karışıyor...

    Mbappe, eski takımını satın aldı!

    Mbappe, eski takımını satın aldı!

    Suikast sonrası gözler onlardaydı: Düşman yanlış hesap yaptı

    Suikast sonrası gözler onlardaydı: Düşman yanlış hesap yaptı

    Hafif lezzet: Cevizli semizotu salatası tarifi

    Hafif lezzet: Cevizli semizotu salatası tarifi

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

    Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

    Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

    Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

    Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

    Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

    Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

    Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

    Bir terlikten çok daha fazlası! Crocslarda 1000 TL altı fiyatlar

    Bir terlikten çok daha fazlası! Crocslarda 1000 TL altı fiyatlar

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.