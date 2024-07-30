Volovan tarifi: Volovan nasıl yapılır?

Fransa mutfağından volovan, milföy ya da çeşitli tuzlu keklerle birlikte servis edilebilecek hem doyurucu hem de lezzetli bir yemektir. Aşağıda tarifini ve gerekli olan malzemelerin listesini verdiğimiz volovanın yapımı da son derece kolaydır.
Sadece birkaç dakika içinde lezzetli bir volovan hazırlamak için aşağıdaki tarifi ve malzemeleri kullanabilirsiniz. İsterseniz verilen malzemeleri daha fazla miktarlarda kullanarak daha çok sayıda kişi için de hazırlayabilirsiniz.
MALZEMELER
1 adet tavuk göğüs
1 dal pırasa
4 kaşık yağ
2 kaşık un
1 kase krema
1 paket milföy
TARİF
Bir tavada küp şeklinde doğradığınız göğüsleri yağ ile kavurun.
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