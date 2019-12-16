Vücudun olmazsa olmazı A vitamini

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Diyetisyeni Banu Özbingül Arslansoyu, A vitaminin görme, büyüme, üreme, embriyo gelişimi, kan yapımı, bağışıklık sistemi ve doku hücresi farklılaşmasında gerekli olduğunu belirterek, yağda eridiğini ve ısıya da dayanaklı olduğunu söyledi.

A Vitamini vücutta bir antioksidan gibi çalışıyor

A vitaminin hastalıklara karşı bağışıklık sisteminin oluşumunda yardımcı olduğunu söyleyen Özbingül Arslansoyu, bu vitaminin ayni zamanda kemik dokusunun ve üreme sisteminin de gelişimine yardımcı olduğunu belirtti. A vitaminin bir antioksidan gibi çalıştığını ve dolayısıyla çeşitli kanser türleri ile yaşlanmaya bağlı hastalıklara karşıda etki gösterebildiğini söyleyen Özbingül Arslansoyu: “A vitamini gözlerinizin karanlıkta normal olarak görmesine ve alacakaranlığa alışmasına yardım eder. Bağırsak ve deri gibi epitel doku yapımı, gelişimi ve korunmasında da görev alır” dedi.

Yetersiz tüketildiği durumlarda yaşanabilecekler

A vitamininin yetersiz tüketildiği durumlarda kişilerin böbreklerinde ve sindirim organlarında bozukluklar görülebileceğini söyleyen Arslansoyu, solunum ve üreme sistemi ile sindirim sisteminde, ağız, mide, ince bağırsaklarda ve idrar yollarındaki deri ve dokuların sağlıklı kalmasına yardımcı olarak enfeksiyonlara karşı koyan bir vitamin olduğunu belirtti.