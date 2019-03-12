Vücut için gerekli takviyeler damar yoluyla da verilebilecek

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ümit Çetinkaya, vücudumuz için çoğu vitamin ve mineral "esansiyel", yani normal metabolizma için hayati önemde olup gıda yoluyla alınmasının mecburi olduğunu belirtti.

YÜZDE 30'U EMİLEBİLİYOR



Ancak sağlıklı beslenmeye ne kadar dikkat edersek edelim çeşitli metabolik problemler ve hastalıklar nedeniyle hücrelerin ihtiyaç duyduğu bu besinlere ulaşamadığını ifade eden Çetinkaya, "Vitamin ve mineral destekleri bir yere kadar işe yarıyor, çünkü yüksek dozda alınan destekler sindirim sisteminin emilim kapasitesini aşıyor. Ayrıca yapılan araştırmalarda ağız yoluyla alınan takviyelerin sadece yüzde otuzu emilebiliyor. Hatta bazı durumlarda bu oranın yüzde 5'e kadar düştüğü tespit edildi" dedi.

KANSER HASTALARINDA UYGULAMAK MÜMKÜN



İntravenöz Terapi'nin bu soruna çözüm üretebileceğini kaydeden Dr. Çetinkaya tedaviye ilişkin şunları söyledi; "Vitamin, mineral, aminoasit ve antioksidanlar direkt olarak damar yoluna verildiğinden hem hücreler için çok daha kolay ulaşılabilir oluyor, hem de ağız yoluyla verilmesi mümkün olamayan mega dozlar herhangi bir yan etki riski olmadan uygulanabiliyor. Bu özellikle kanser hastaları için hayati öneme sahip."