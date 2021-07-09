Vücut kıllarını almayı bırakan Youtuber Morgan Mikenas, beden olumlamasıyla kalıpları yıktı

İnsanların vücuduyla barışık olması gerektiği yönünde mesajlar veren Morgan Mikenas oldukça radikal bir karara imza attı. Güzellik tabularını alt üst eden Mikenas, vücudundaki tüyleri almayı reddediyor. Sosyal medya hesabından vücut tüylerinin açıkça göründüğü fotoğraflar paylaşan fenomen, kendisini bu şekilde daha seksi bulduğunu ifade ediyor.

Kimsenin utanmaması gerektiğini, insanların kültür normuna bağlı kalmak zorunda hissetmelerini haksızlık olarak açıkladı. ‘Erkek arkadaş bulamazsın’ yorumlarına ise Mikenas, sevgilisinin bu durumu güzel bulduğunu ve desteklediğini söyledi.

Tüylerini almama konusunda aslında ergenlik döneminde yaşadığı bir olayın etkisi olduğu ifade eden Mikenas, beden eğitimi derslerinde tüylerini alması için baskıya uğradığını sözlerine ekledi. Toplumun dayattıklarına değil, inandığı şeylerin peşinden koşması gerektiğini söyleyerek, sözlerine şöyle devam etti: "Sadece sizi iyi hissettiren şeyleri yapın!"



