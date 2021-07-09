Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Vücut kıllarını almayı bırakan Youtuber Morgan Mikenas, beden olumlamasıyla kalıpları yıktı

Vücut kıllarını almayı bırakan Youtuber Morgan Mikenas, beden olumlamasıyla kalıpları yıktı

09.07.2021 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fitness bloggerı olarak sosyal medyada içerik üreten Morgan Mikenas, geçtiğimiz yıllarda vücut kıllarını almayı bıraktı. Yaklaşık 3 yıldır tüylerini almayan genç kadın koltuk altı ve bacaklarının fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Mikenas’ın tebrik edenlerin yanında olumsuz eleştiri yapanların sayısı da bir hayli fazlaydı.

Vücut kıllarını almayı bırakan Youtuber Morgan Mikenas, beden olumlamasıyla kalıpları yıktı

İnsanların vücuduyla barışık olması gerektiği yönünde mesajlar veren Morgan Mikenas oldukça radikal bir karara imza attı. Güzellik tabularını alt üst eden Mikenas, vücudundaki tüyleri almayı reddediyor. Sosyal medya hesabından vücut tüylerinin açıkça göründüğü fotoğraflar paylaşan fenomen, kendisini bu şekilde daha seksi bulduğunu ifade ediyor.

1

Kimsenin utanmaması gerektiğini, insanların kültür normuna bağlı kalmak zorunda hissetmelerini haksızlık olarak açıkladı. ‘Erkek arkadaş bulamazsın’ yorumlarına ise Mikenas, sevgilisinin bu durumu güzel bulduğunu ve desteklediğini söyledi.

2

Tüylerini almama konusunda aslında ergenlik döneminde yaşadığı bir olayın etkisi olduğu ifade eden Mikenas, beden eğitimi derslerinde tüylerini alması için baskıya uğradığını sözlerine ekledi. Toplumun dayattıklarına değil, inandığı şeylerin peşinden koşması gerektiğini söyleyerek, sözlerine şöyle devam etti: "Sadece sizi iyi hissettiren şeyleri yapın!"

Kendisini daha özgüvenli hissettiği için vücut tüylerini almayı bırakan Macey Duff dikkatleri çektiKendisini daha özgüvenli hissettiği için vücut tüylerini almayı bırakan Macey Duff dikkatleri çekti


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
‘En çok takip edilen ikinci kişi’ unvanını kaptırdı! Hala en yüksek ücret kazanan TikToker olmaya devam ediyor‘En çok takip edilen ikinci kişi’ unvanını kaptırdı! Hala en yüksek ücret kazanan TikToker olmaya devam ediyor
PARTNERÜnlüler tatilde: Plajları podyuma çevirdiler!Ünlüler tatilde: Plajları podyuma çevirdiler!
8 Temmuz reyting sonuçları açıklandı! 8 Temmuz reyting sonuçları açıklandı!
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Bu uygulama diğerlerinden çok farklı! Yayından bağış alıyorlar

Bu uygulama diğerlerinden çok farklı! Yayından bağış alıyorlar

Polisliği bıraktı, çıplak fotoğraflarını satarak servet kazandı

Polisliği bıraktı, çıplak fotoğraflarını satarak servet kazandı

Kıyafeti ‘kışkırtıcı’ denildi, işten kovuldu! TikTok'ta anlattı

Kıyafeti ‘kışkırtıcı’ denildi, işten kovuldu! TikTok'ta anlattı

Vücudunu gören şaşıp kaldı! Kıllarını almayı bıraktı

Vücudunu gören şaşıp kaldı! Kıllarını almayı bıraktı

İlginizi Çekebilir

Yeni başlayacaklar için en iyi Kore dizileri

Yeni başlayacaklar için en iyi Kore dizileri

Seksi paylaşımı 48 saatte servet kazandırdı

Seksi paylaşımı 48 saatte servet kazandırdı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dayanamadı dövmesiz halini paylaştı! Görenler tanıyamadı

Dayanamadı dövmesiz halini paylaştı! Görenler tanıyamadı

Evde üç babası var! Gerçek babasını 10 yaşında öğrendi

Evde üç babası var! Gerçek babasını 10 yaşında öğrendi

3036’dan geldiğini iddia etti! Kehanetleri tüyler ürpertti

3036’dan geldiğini iddia etti! Kehanetleri tüyler ürpertti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.