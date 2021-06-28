Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Kendisini daha özgüvenli hissettiği için vücut tüylerini almayı bırakan Macey Duff dikkatleri çekti

Kendisini daha özgüvenli hissettiği için vücut tüylerini almayı bırakan Macey Duff dikkatleri çekti

28.06.2021 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Toplumsal kurallar çerçevesinde aslında kadın ve erkeklere dayatılan pek çok kalıp vardır. Bu kalıpların büyük bir çoğunluğu güzellik ve estetik üzerinedir. Yazılı olmayan toplumsal kalıplar kişilere zaman içinde öğretilir ve pek çok isim de bunları sorgusuz sualsiz bir şekilde uygular. Ancak Macey Duff isimli sosyal medya fenomeni bu kalıplara meydan okudu.

Kendisini daha özgüvenli hissettiği için vücut tüylerini almayı bırakan Macey Duff dikkatleri çekti

Günümüzde toplumun standart güzellik anlayışı her geçen gün yıkılmaya devam ediyor. Kadınların fiziksel özelliklerinden doğan ve baskı yaratan istenmeyen tüy konusu artık sosyal medyada yeni bir boyuta taşındı. Toplumsal baskılara karşı gelerek daha mutlu bir hayat yaşadığını ifade eden Duff, 20 yaşında ve 5 yıldır tüylerini almıyor.

1

Nevadalı olan 20 yaşındaki Macey Duff, henüz 10 yaşındayken toplumsal baskılara dayanamayarak vücut kıllarını almaya başladı. O dönemde vücut kıllarından utandığını ifade eden Duff, 2016 yılında Hawaii’ye taşındı. Bu radikal taşınma kararı hayatında pek çok noktayı değiştirdi. Macey vücut tüylerini almamaya başladı.

3

Duff o günleri sosyal medyadan yaptığı “Vücudumda en ufak bir kıl gördüğümde hemen tıraş ediyordum. İnsanların koltuk altıma, bacaklarıma ya da bikini bölgeme bakma ihtimali beni geriyordu. Kendimi olduğum gibi kabul etmekte büyük problemler yaşıyordum. Vücudumu tıraş edip cildimi tahriş ettikçe kendime ve toplumun getirdiği zorunluluklara kızıyordum. Olmak istediğim kişi bu değildi” paylaşımıyla anlattı.

2

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlara sert eleştirilere yapan kişilere seslenen Duff, “Dışarıya çıktığımda insanlar beni işaret ediyor ve fısıldaşıyor. Kimi zaman gerçekten kırıcı yorumlara ve gülüşmelere maruz kalıyorum. Ancak tüm bunlar hiç umrumda değil, kendi fotoğraflarımı çekip sosyal medyada paylaşıyorum. Kimin ne düşündüğünü gerçekten önemsemiyorum.“İnsanların doğal bir durumu bu denli iğrenç bulması beni çok şaşırtıyor. Bu benim vücudum ve vücut kıllarımın olması da oldukça doğal. Benim bu denli sevdiğim vücuduma gelen nefret yorumları gerçekten şaşırtıcı.” ifadelerini kullandı.

Moda dünyasının kurallarına meydan okuyan büyük beden model Barbie Ferreira dikkatleri çektiModa dünyasının kurallarına meydan okuyan büyük beden model Barbie Ferreira dikkatleri çekti


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
‘Gülen adam’ lakabıyla bilinen Kasım Can dikkatleri çekti! Sosyal medyadaki olumsuz yorumlara da güldü‘Gülen adam’ lakabıyla bilinen Kasım Can dikkatleri çekti! Sosyal medyadaki olumsuz yorumlara da güldü
PARTNERBikinili pozlarını hiç paylaşmayan Beren Saat, bu kuralı yıktı! Beğeni butonu çöktüBikinili pozlarını hiç paylaşmayan Beren Saat, bu kuralı yıktı! Beğeni butonu çöktü
90’lı yılların en sevilen çizgi filmiydi! Gerçek hikayesi farklı90’lı yılların en sevilen çizgi filmiydi! Gerçek hikayesi farklı
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Model
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Göründüğünden çok farklı! Gerçeklik algısını yıktı

Göründüğünden çok farklı! Gerçeklik algısını yıktı

İlginç kabile! Erkekler kadınlar için süsleniyor

İlginç kabile! Erkekler kadınlar için süsleniyor

90’lı yılların en sevilen çizgi filmiydi! Gerçek hikayesi farklı

90’lı yılların en sevilen çizgi filmiydi! Gerçek hikayesi farklı

‘Gülen adam’ güldürüyor! Gece yarısı arıyorlar

‘Gülen adam’ güldürüyor! Gece yarısı arıyorlar

İlginizi Çekebilir

Aragorn değil Wolverine olacaktı

Aragorn değil Wolverine olacaktı

‘Büyük bedenlere uygun değil’ denilen her şeyi giydi

‘Büyük bedenlere uygun değil’ denilen her şeyi giydi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İnanılması zor hikaye! Hem cüce hem de dev olarak yaşadı

İnanılması zor hikaye! Hem cüce hem de dev olarak yaşadı

Biyolojik yaşı şaşırttı

Biyolojik yaşı şaşırttı

Her gün işinden evine ‘uçarak’ gidiyor

Her gün işinden evine ‘uçarak’ gidiyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.