Kendisini daha özgüvenli hissettiği için vücut tüylerini almayı bırakan Macey Duff dikkatleri çekti

Günümüzde toplumun standart güzellik anlayışı her geçen gün yıkılmaya devam ediyor. Kadınların fiziksel özelliklerinden doğan ve baskı yaratan istenmeyen tüy konusu artık sosyal medyada yeni bir boyuta taşındı. Toplumsal baskılara karşı gelerek daha mutlu bir hayat yaşadığını ifade eden Duff, 20 yaşında ve 5 yıldır tüylerini almıyor.

Nevadalı olan 20 yaşındaki Macey Duff, henüz 10 yaşındayken toplumsal baskılara dayanamayarak vücut kıllarını almaya başladı. O dönemde vücut kıllarından utandığını ifade eden Duff, 2016 yılında Hawaii’ye taşındı. Bu radikal taşınma kararı hayatında pek çok noktayı değiştirdi. Macey vücut tüylerini almamaya başladı.

Duff o günleri sosyal medyadan yaptığı “Vücudumda en ufak bir kıl gördüğümde hemen tıraş ediyordum. İnsanların koltuk altıma, bacaklarıma ya da bikini bölgeme bakma ihtimali beni geriyordu. Kendimi olduğum gibi kabul etmekte büyük problemler yaşıyordum. Vücudumu tıraş edip cildimi tahriş ettikçe kendime ve toplumun getirdiği zorunluluklara kızıyordum. Olmak istediğim kişi bu değildi” paylaşımıyla anlattı.

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlara sert eleştirilere yapan kişilere seslenen Duff, “Dışarıya çıktığımda insanlar beni işaret ediyor ve fısıldaşıyor. Kimi zaman gerçekten kırıcı yorumlara ve gülüşmelere maruz kalıyorum. Ancak tüm bunlar hiç umrumda değil, kendi fotoğraflarımı çekip sosyal medyada paylaşıyorum. Kimin ne düşündüğünü gerçekten önemsemiyorum.“İnsanların doğal bir durumu bu denli iğrenç bulması beni çok şaşırtıyor. Bu benim vücudum ve vücut kıllarımın olması da oldukça doğal. Benim bu denli sevdiğim vücuduma gelen nefret yorumları gerçekten şaşırtıcı.” ifadelerini kullandı.



