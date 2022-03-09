Vücuttaki etkisi inanılmaz! Şalgam Suyu yararları ve zararları neler? Herkes faydalarıyla biliyor ama...

Doğada yer alan sebzelerin suları sağlık açısından oldukça faydalı olduğundan tüketiliyor. Faydalarıyla bilinen şalgam suyunun yararları kadar zararları da bulunuyor. Düşük kalorili olması nedeniyle tercih sebebi olan şalgam suyu yağ yaktığı gibi, kilo alımına da neden olabiliyor.

ŞALGAM SUYU NEYDEN YAPILIR?

Şalgam kırmızı pancar ve kırmızı havuçtan temin edilmeli. 2 tane toz kefir mayası, içme suyu ve kaya tuzu malzemeleri de satın alınmalı. Sonrasında tüm malzemeler karıştırılmalı ve elde edilen karışımın serin bir ortamda 2 ay boyunca bekletilmesi gerekli. Bir kök sebze olan şalgamın suyu içeriğindeki kalsiyum, demir, A, B ve C vitaminlerinin yanı sıra potasyum açısından da zengindir.

ŞALGAM SUYUNUN YARARLARI NELER?

Kilo problemi yaşayan kişiler tarafından tüketilen bir içecek olan şalgam suyu kilo almaya destek olduğu gibi yağ yakımını da hızlandıran özelliği vardır. İçerisinde laktik asit barındıran şalgam suyu sindirim sistemini düzenler, karaciğer ve mide hastalıklarına iyi gelir.

Demir, potasyum içeriği ile diş sağlığına iyi gelir, kemiklerin kuvvetlenmesine neden olur. Afrodizyak özelliği bulunur ve A, B, C vitamini açısından zengindir. Kalk ve damar dostu şalgam suyu göz sağlığı açısından önemlidir, gerginliği azaltır, kötü kolestrole iyi gelir.

ŞALGAM SUYUNUN ZARARLARI NELER?

Birçok yararı bulunan şalgam suyunun zararları da bulunmaktadır. Her ne kadar insan vücuduna yararlı bir içecek olsa da aşırı tüketildiğinde yan etkiler görülebilir. Tansiyon problemi yaşayan kişilerin şalgam suyu tüketiminde dikkatli olması gerekir. Fazla tüketildiği takdirde mide de şişkinliğe neden olur, mide rahatsızlıkları meydana gelir. Acılı şalgam suyu mide hassasiyeti olanlara önerilmez. Sağlık için en yararlı olanı acısız şalgam suyudur. Şalgam suyu tüketimi, uzmanların önerdiği tüketim miktarını aşmamalıdır. Şalgam suyu gün içerisinde 1 su bardağı tüketilmelidir. İdrar söktürücü olan şalgam suyu egzemaya, böbrek taşını dökmeye, romatizmaya, an çıbanına, akciğer ve bronşları temizlemeye iyi gelir.

ŞALGAM SUYU TANSİYONA İYİ GELİR Mİ?

Şalgam suyu antioksidan içerdiği için tansiyonun yükselmesine neden olmazç İçerdiği güçlü antioksidan özelliği düzenli kullanımda hem damar hem de kalp sağlığı için faydalıdır. Bu nedenle kanser gibi hastalıklara karşı da koruyucudur. Şalgam suyu fazla tüketildiğinde tansiyonu yükseltmez, düşürür.



