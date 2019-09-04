Vücuttaki iltihabı azaltmaya yardımcı olan 7 besin kaynağı

Eğer sıklıkla hastalanıyor, iştahsızlık yaşıyor ve kendinizi halsiz hissediyorsanız doğanın bize sunduğu şifa kaynaklarından yararlanabilirsiniz:

ZERDEÇAL

İltihaplara karşı etkili bir antioksidan kaynağıdır. Zerdeçalda bulunan curcumin iltihaplanmaya sebep olan farklı moleküler yapıları engeller. Zerdeçal; eklem iltihabı ve kas burkulması gibi hastalıkların tedavisinde etkilidir. Eklem ağrılarını ortadan kaldırır. Zerdeçalı şifa niyetine kullanmak için her sabah bir çay kaşığı zerdeçalı bir bardak su ile karıştırıp tüketebilirsiniz.

İkinci kullanım şekli ise; bir çay kaşığı zerdeçalı 1 su bardağı ılık süt ile karıştırarak tüketebilirsiniz. Haftada 3 defa tüketmek yeterlidir.

ZENCEFİL

Zencefil, düzenli olarak kullanıldığında romatizma ağrılarını azaltır, şişlikleri ortadan kaldırır. Zencefili toz ya da taze kök olarak kullanabilirsiniz. Ancak kullanmadan önce doktorunuza danışmalısınız çünkü zencefilin kan sulandırıcı etkisi bulunur.

SARIMSAK

Sarımsağın iltihap söktürücü etkisinden faydalanmak için haftada birkaç kez bir diş sarımsağı suyla birlikte hap gibi yutmalısınız.