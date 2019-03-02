Vurgun'da Kemal ve Vedat'a Kerem şoku! Vurgun dizisi 5. yeni bölüm fragmanı izle!

Vurgun 6 Mart Çarşamba akşamı ekrana gelecek olan 5. yeni bölüm fragmanı FOX TV'de yayınlandı. Yeni fragmanda; Kemal, Hiram'a kumar masasında bir fotoğraf göstererek kardeşinin yakasından düşmesini istiyor ve "Benim olanı benden başka kimse alamaz" diyerek gözdağı veriyor.
VURGUN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Reyhan’ın kendini feda ederek Vedat ve Kemal’in aralarında durmaya çalışması Vedat’ı çileden çıkarır. Vedat, Reyhan’dan bu güne kadar istemediği tek şeyi ister. Böylece Reyhan kadınlığı, anneliği ve aşkı arasında kalacaktır. Vedat ve Kemal’in arasındaki savaş hem fabrika, hem de özel hayatları üzerinden devam ederken, Kemal yavaş yavaş Reyhan’ın neden Vedat’la evlendiğini irdelemeye başlar. Bu sorgulamanın sonunda Erdoğan Bey’in yıllar önce yazdığı günlükten haberdar olur. Ancak günlüğün içinde sadece Reyhan’ın değil, Asya’nın da sırrı yazmaktadır.
Yapımcılığını GOLD Film/Faruk Turgut’un üstlendiği, Altan Dönmez’in yönetmen koltuğunda oturduğu ve senaryosunu Başar Başaran ile Emre Özdur’un kaleme aldığı Vurgun'da Erkan Petekkaya, Deniz Çakır ve Emre Kınay’a, Begüm Birgören, Cemal Toktaş, Altan Erkekli, Aliye Uzunatağan, İnanç Konukçu, Mehmet Bozdoğan, Berna Koraltürk, Filiz Ahmet ile Cenk Kangöz gibi sevilen oyuncular eşlik ediyor.
VURGUN GENEL KONUSU NEDİR?
Kemal (Erkan Petekkaya), çok sevdiği karısı Reyhan (Deniz Çakır) ve bebeklik çağındaki oğlu Kerem ile mutlu bir yaşam sürerken, sahibi olduğu fabrikada çıkan şaibeli bir yangın sonucu yoğun bakıma girer ve 10 yıl boyunca komada kalır. 10 yıl sonra mucizevi bir şekilde uyandığında onu bambaşka bir dünya beklemektedir.
Aşık olduğu karısı Reyhan ve oğluyla beraber çok mutlu bir hayat yaşayan Kemal Vardar, oğlunun ikinci yaş gününü kutladıkları gece aklına takılan bir iş için uyanır ve sahip olduğu fabrikaya gider. Kemal şirkette çıkan yangın sonucu büyük bir kaza geçirir. Doktorlar Kemal’in tıbben öldüğünden emindirler. Kemal yıllarını komada geçirirken, Reyhan ve yakınları yaşamaya devam etmek zorundadır. Kemal’e komada kaldığı süre boyunca Asya hemşire çiçek gibi bakmıştır. Öyle ki hastanede çalışan herkes onun bu ilgisinin altındaki gerçeği merak etmektedir. O gün Asya hemşire Kemal Vardar’ın durumunda bir farklılık hisseder. Ve sonunda Kemal komaya girdikten 10 yıl sonra büyük bir mucizeyle uyanır. Ancak Kemal’in öldüğü ve etrafındakilerin yaşadığı bu 10 yılın sonunda onu hayalindeki gibi bir kavuşma beklememektedir.
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