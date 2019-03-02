Vurgun'da Kemal ve Vedat'a Kerem şoku! Vurgun dizisi 5. yeni bölüm fragmanı izle!

Vurgun 6 Mart Çarşamba akşamı ekrana gelecek olan 5. yeni bölüm fragmanı FOX TV'de yayınlandı. Yeni fragmanda; Kemal, Hiram'a kumar masasında bir fotoğraf göstererek kardeşinin yakasından düşmesini istiyor ve "Benim olanı benden başka kimse alamaz" diyerek gözdağı veriyor.

VURGUN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Reyhan’ın kendini feda ederek Vedat ve Kemal’in aralarında durmaya çalışması Vedat’ı çileden çıkarır. Vedat, Reyhan’dan bu güne kadar istemediği tek şeyi ister. Böylece Reyhan kadınlığı, anneliği ve aşkı arasında kalacaktır. Vedat ve Kemal’in arasındaki savaş hem fabrika, hem de özel hayatları üzerinden devam ederken, Kemal yavaş yavaş Reyhan’ın neden Vedat’la evlendiğini irdelemeye başlar. Bu sorgulamanın sonunda Erdoğan Bey’in yıllar önce yazdığı günlükten haberdar olur. Ancak günlüğün içinde sadece Reyhan’ın değil, Asya’nın da sırrı yazmaktadır.

Yapımcılığını GOLD Film/Faruk Turgut’un üstlendiği, Altan Dönmez’in yönetmen koltuğunda oturduğu ve senaryosunu Başar Başaran ile Emre Özdur’un kaleme aldığı Vurgun'da Erkan Petekkaya, Deniz Çakır ve Emre Kınay’a, Begüm Birgören, Cemal Toktaş, Altan Erkekli, Aliye Uzunatağan, İnanç Konukçu, Mehmet Bozdoğan, Berna Koraltürk, Filiz Ahmet ile Cenk Kangöz gibi sevilen oyuncular eşlik ediyor.