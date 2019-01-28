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Vurgun dizisi gün sayıyor! İşte Vurgun 1. bölüm fragmanı, konusu ve yayın tarihi

DİZİ HABERLERİ  | 28.01.2019 01:54 | Son Güncelleme

Fox TV'nin iddialı dizisi Vurgun ekrana gelmek için gün sayıyor. Peki Vurgun dizisi ne zaman başlıyor, hangi gün yayınlanacak? Vurgun'da kimler oynuyor? İşte Erkan Petekkaya, Deniz Çakır ve Emre Kınay'ın dizisi Vurgun'un yayın tarihi ve 1. bölüm fragmanı.

Vurgun dizisi gün sayıyor! İşte Vurgun 1. bölüm fragmanı, konusu ve yayın tarihi

Yapımcılığını GOLD Film/Faruk Turgut’un üstlendiği, Altan Dönmez’in yönetmen koltuğunda oturduğu ve senaryosunu Başar Başaran ile Emre Özdur’un kaleme aldığı, merakla beklenen ‘’Vurgun” dizisinin yayın tarihi açıklandı.

6 Şubat Çarşamba günü saat 20.00’de FOX izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan dizide Erkan Petekkaya, Deniz Çakır ve Emre Kınay’a, Begüm Birgören, Cemal Toktaş, Altan Erkekli, Aliye Uzunatağan, İnanç Konukçu, Mehmet Bozdoğan, Berna Koraltürk, Filiz Ahmet ile Cenk Kangöz gibi sevilen oyuncular eşlik ediyor.

vurgun

Güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici senaryosu ile izleyiciyle buluşmak için gün sayan “Vurgun”, 6 Şubat’ta ilk bölümüyle FOX’ta.

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