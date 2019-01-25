Vurgun dizisi ne zaman başlıyor? İşte yayın tarihi! Vurgun 1. bölüm yeni fragmanı izle

FOX izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan, yapımcılığını GOLD Film/Faruk Turgut’un üstlendiği, Altan Dönmez’in yönettiği ve senaryosunu Başar Başaran ile Emre Özdur’un kaleme aldığı, merakla beklenen ‘Vurgun'un yayın tarihi belli oldu.

Fox TV'nin çarpıcı senaryosuyla dikkat çeken dizisi Vurgun, ilk bölümüyle 6 Şubat Çarşamba akşamı 20.00'de ekranda olacak. Vurgun dizisi, Çarşamba akşamları ekrana gelen reyting rekortmeni Diriliş Ertuğrul ile ATV'deki Sen Anlat Karadeniz'in rakibi olacak.

Vurgun dizisi, 10 yıl sonra komadan uyanan Kemal'in eşi ve Reyhan’ın hikayesini anlatıyor.

Çekimleri son hız devam eden dizide Erkan Petekkaya, Deniz Çakır ve Emre Kınay’a, Begüm Birgören, Cemal Toktaş, Altan Erkekli, Aliye Uzunatağan, İnanç Konukçu, Mehmet Bozdoğan, Berna Koraltürk, Filiz Ahmet ile Cenk Kangöz gibi sevilen oyuncular eşlik ediyor.

Güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici senaryosu ile izleyiciyle buluşmak için gün sayan Vurgun 6 Şubat Çarşamba günü FOX’ta.



