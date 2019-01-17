Vurgun dizisinden ilk afiş geldi

FOX izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan, yapımcılığını GOLD Film/Faruk Turgut’un üstlendiği, Altan Dönmez’in yönettiği ve senaryosunu Başar Başaran ile Emre Özdur’un kaleme aldığı, merakla beklenen ‘’Vurgun” dizisinin afişi yayınlandı.

Çekimleri son hız devam eden dizide Erkan Petekkaya, Deniz Çakır ve Emre Kınay’a, Begüm Birgören, Cemal Toktaş, Altan Erkekli, Aliye Uzunatağan, İnanç Konukçu, Mehmet Bozdoğan, Berna Koraltürk, Filiz Ahmet ile Cenk Kangöz gibi sevilen oyuncular eşlik ediyor.

Dizide başrol oynayan Çakır geçtiğimiz günlerde başörtülü kadınlara hakaret ettiği iddiasıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından eleştirilmiş ve hakkında soruşturma açılmıştı.

Petekkaya ise daha önce "alkol yasaklansın" diyerek gündeme bomba gibi düşmüştü.



