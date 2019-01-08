Vuslat ilk bölümüyle sosyal medyaya damga vurdu! Vuslat dizisi 2. bölüm fragmanı izle!

Ünlü oyuncu Kadir Doğulu TRT'nin yeni dizisi Vuslat'la ekranlara döndü. 'İyi insan' olmak için çıkılan aşk yolculuğunun serüveni üzerine kurgulanan Vuslat dizisi ilk bölümüyle Twitter'da en fazla konuşulan konular arasına girdi.
Kadir Doğulu’nun ‘Aziz’, Devrim Özkan’ın ‘Feride’, Mehmet Özgür’ün ‘Salih Baba’ ve Ümir Kantarcılar’ın ‘Kerem’ karakterlerini canlandırdıkları ‘Vuslat, “İyi insan” olmak için çıkılan aşk yolculuğunun serüveni üzerine kurgulanmış olup, tüm karakterlerinin sana ait hallerini İbni Arabi’nin Satranc-ı Urefa oyunu ile anlatıyor.
Yapımını A23 Medya yapımcılığını Uğur Veli ile Raif İnan'ın üstlendiği Vuslat dizisi; 'İyi insan' olmak için çıkılan 'aşk yolculuğu'nun serüvenleri üzerine kurgulanmış olan ve insani kavramlardan başlayarak, derinleşen bir yapıyı konu alıyor.
Leyla ile Mecnun, Kerem ile Aslı gibi imkansız aşkların hikayelerinden ilham alan dizinin hikayesi ve senaryosu da Betül Yağsağan’a ait.
Dizinin yönetmen koltuğunda ise son yıllarda önemli projelerde yer alan, elde ettiği başarılar ile kısa sürede sektörde aranan bir yönetmen olan Murat Onbul yer alıyor.
VUSLAT İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?
Vuslat'ın ilk bölümde gizemli bir rüya, geçmişten gelen bir saat ve karanlık bir olay Aziz ve Feride’yi birbirine bağlıyor.Gizemli bir rüya, geçmişten gelen bir saat ve karanlık bir olay Aziz ve Feride’yi birbirine bağlıyor. Aziz, önemli bir iş anlaşmasını yürütürken üvey kardeşi Kerem’le gerilim yaşıyor. Feride, babasıyla ilgili endişeliyken kardeşi Fırat’la ilgili bir gerçeği öğreniyor. Salih, kadim bir bilgelik oyununu mahalleliye tanıtıyor. Feride’nin babası Faik acı bir olayla karşılaşıyor.
VUSLAT GENEL KONUSU
Aziz, babası ve annesinin devleştirdiği holdingin başında tek yönetici olarak bulunmakta ve kendi dünyasında Tanrıcılık oyunu oynamaktadır. Feride’ye âşık olduğu andan itibaren kendini ve hayatı sorgulamaya başlar. Ancak Aziz konumundaki biri için vazgeçmesi gereken çok fazla şey vardır.
Feride; babası, üvey annesi ve kardeşleri ile birlikte sakin bir hayat yaşamaktadır. Faik Süheyla ile birlikte açtığı terzi dükkanını çalıştırmakta ancak Hasibe’nin bitmez tükenmez istekleri ve çocukların masraflarına yetişememektedir. Feride babasına yardım etmek para için bir butikte çalışmaya başlar. Böylece baba kız evi geçindirmek için didinmektedir.
Feride bir gece Aziz’in işlediği ve bariz bir şekilde örtbas ettiği bir cinayetlere şahit olur. Polise şikâyet etmekte kararlıdır. Ancak Feride polise gideceği anda, kardeşi Fırat’ın da işin içinde olduğunu öğrenir. Aziz, tek başına savaşan bu kızı bir böcek gibi ezmeye yetecek kadar güçlüdür. Feride ise ne yapacağını bilmez bir halde.
Bu karışık süreçte Aziz, Feride’ye âşık olacak; Feride de Aziz’e ilgi duymasına rağmen gururu Aziz’e yaklaşmasına engel olacaktır. İki aşığın önce kendilerini aşmak gibi bir engeli vardır. Aşklarını kabullendikten sonra da bu aşkın imkansızlığı ile yüzyüze kalacaklardır.
VUSLAT DİZİSİ OYUNCULARI
Başrollerini Kadir Doğulu, Devrim Özkan ve Mehmet Özgür’ün paylaştığı Vuslat dizisinde, kadroda Ümit Kantarcılar, Pelin Uluksar, Baran Bölükbaşı, Serra Pirinç, Gamze Süner Atay, Erdem Akakçe, Özcan Varaylı, Şeyla Halis, Gözde Kaya gibi isimler yer alıyor.
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