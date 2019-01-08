Vuslat ilk bölümüyle sosyal medyaya damga vurdu! Vuslat dizisi 2. bölüm fragmanı izle!

Ünlü oyuncu Kadir Doğulu TRT'nin yeni dizisi Vuslat'la ekranlara döndü. 'İyi insan' olmak için çıkılan aşk yolculuğunun serüveni üzerine kurgulanan Vuslat dizisi ilk bölümüyle Twitter'da en fazla konuşulan konular arasına girdi.

Kadir Doğulu’nun ‘Aziz’, Devrim Özkan’ın ‘Feride’, Mehmet Özgür’ün ‘Salih Baba’ ve Ümir Kantarcılar’ın ‘Kerem’ karakterlerini canlandırdıkları ‘Vuslat, “İyi insan” olmak için çıkılan aşk yolculuğunun serüveni üzerine kurgulanmış olup, tüm karakterlerinin sana ait hallerini İbni Arabi’nin Satranc-ı Urefa oyunu ile anlatıyor.

Yapımını A23 Medya yapımcılığını Uğur Veli ile Raif İnan'ın üstlendiği Vuslat dizisi; 'İyi insan' olmak için çıkılan 'aşk yolculuğu'nun serüvenleri üzerine kurgulanmış olan ve insani kavramlardan başlayarak, derinleşen bir yapıyı konu alıyor.

Leyla ile Mecnun, Kerem ile Aslı gibi imkansız aşkların hikayelerinden ilham alan dizinin hikayesi ve senaryosu da Betül Yağsağan’a ait.

Dizinin yönetmen koltuğunda ise son yıllarda önemli projelerde yer alan, elde ettiği başarılar ile kısa sürede sektörde aranan bir yönetmen olan Murat Onbul yer alıyor.