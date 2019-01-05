VW’nin mobil EV şarj istasyonu

Alman otomotiv devi Volkswagen, Avrupa’daki elektrikli şarj ağını genişletmek ve güçlendirmek amacıyla yeni bir taşınabilir EV şarj istasyonu geliştirdi. Pilot proje kapsamında önümüzdeki altı ay içinde şirketin merkezinin de bulunduğu Wolfsburg’ta kullanıma sunulacak olan mobil EV şarj istasyonları 2020 yılına kadar tüm Almanya’yı bir ağ gibi saracak.
Başlangıçta şehir merkezlerinde yer alan ücretsiz otoparklar gibi işlek noktalara konumlandırılacak olan geçici EV şarj istasyonları her gün olmasa da sıklıkla yer değiştirecek. Şirket mobil istasyonlarını şehrin muhtelif yerlerine bırakacak bir hafta kadar kullanım sıklığını test edecek. Daha sonra eldeki verilere göre kalıcı şarj istasyonlarının şehir içinde hangi noktalarda olması gerektiğine karar verecek.
360 kW toplam güç kapasitesine sahip mobil EV şarj istasyonları mobil vinçli kamyonetler ile kolaylıkla taşınabilecek. Volkswagen bu yönüyle yenilikçi şarj istasyonu konseptini hareket halindeyken akıllı cihazlarımızı şarj etmek için sıklıkla kullandığımız güç bankalarına (powerbank) benzetiyor.
360 kW’lık bağımsız bir güç kaynağı olan bu mobil istasyonlar kesintisiz olarak 15 araca hizmet verebilecek. İstasyonun gücü % 20’nin altını düştüğünde ise yenisiyle değiştirilecek. Tabii herhangi bir erişim noktası varsa istasyon doğrudan elektrik şebekesine bağlanabilir ve alternatif akım yoluyla saatte 30 kWh hıza kadar kendini sürekli şarj edebilir.
Volkswagen’in mobil EV şarj istasyonu temelde dört şarj noktasından oluşuyor!
Dört elektrikli otomobil aynı anda tek bir istasyonda şarj olabilir. Ancak sadece ikisi DC üzerinden şarj olabilirken diğer ikisi de AC kullanabilir. DC kullanan ünitelerin saatte 100 kW’a kadar hızlı şarjı desteklediği biliniyor. Alman üretici DC ünitesi ile Volkswagen e-Golf’ü % 80’e kadar şarj etme işleminin ortalama 17 dakika sürdüğünü söylüyor. Tabii bu sürenin bu yıl piyasaya çıkacak olan markanın Volkswagen Golf muadili elektrikli kompakt hatchback modeli VW ID hatchback için ne kadar olacağı henüz bilinmiyor. Ancak istasyonun temelde Volkswagen Group’a ait elektrikli otomobil mimarisi olan MEB platformuna ait elektrik bataryaları ile daha uyumlu çalıştığı biliniyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum