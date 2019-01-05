VW’nin mobil EV şarj istasyonu

Alman otomotiv devi Volkswagen, Avrupa’daki elektrikli şarj ağını genişletmek ve güçlendirmek amacıyla yeni bir taşınabilir EV şarj istasyonu geliştirdi. Pilot proje kapsamında önümüzdeki altı ay içinde şirketin merkezinin de bulunduğu Wolfsburg’ta kullanıma sunulacak olan mobil EV şarj istasyonları 2020 yılına kadar tüm Almanya’yı bir ağ gibi saracak.

Başlangıçta şehir merkezlerinde yer alan ücretsiz otoparklar gibi işlek noktalara konumlandırılacak olan geçici EV şarj istasyonları her gün olmasa da sıklıkla yer değiştirecek. Şirket mobil istasyonlarını şehrin muhtelif yerlerine bırakacak bir hafta kadar kullanım sıklığını test edecek. Daha sonra eldeki verilere göre kalıcı şarj istasyonlarının şehir içinde hangi noktalarda olması gerektiğine karar verecek.

360 kW toplam güç kapasitesine sahip mobil EV şarj istasyonları mobil vinçli kamyonetler ile kolaylıkla taşınabilecek. Volkswagen bu yönüyle yenilikçi şarj istasyonu konseptini hareket halindeyken akıllı cihazlarımızı şarj etmek için sıklıkla kullandığımız güç bankalarına (powerbank) benzetiyor.