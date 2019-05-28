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VW yüzünden 100 milyon dolar ödeyecek!

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TEKNOLOJİ  | 28.05.2019 10:54 | Son Güncelleme

Alman savcıların Şubat ayında hız kazanan ve uzunca bir süredir devam eden Volkswagen-Bosch bağlantılı emisyon tahkikatlarını tamamlandı. Bosch’un emisyon testlerini manipüle etmeyi sağlamak amacıyla geliştirdiği yasa dışı motor yönetim yazılımlarını içeren tam 17 milyon teknik cihazı Volkswagen’e tedarik ettiğini ortaya çıktı.

VW yüzünden 100 milyon dolar ödeyecek!

Bunun akabinde Alman yargısı geçtiğimiz günlerde Avrupa’nın en büyük otomotiv parça tedarikçisi konumunda olan Bosch’u Volkswagen’e emisyon hile yazılımları tedarik etmeden suçlu buldu. Görülen mahkeme sonucunda asırlık Alman teknoloji devi Robert Bosch, dieselgate emisyon soruşturması kapsamında yüklü miktarda para cezasına çarptırıldı.

Stuttgart’taki Alman savcıları, Perşembe günü yaptığı açıklamada Bosch‘un  Volkswagen’in emisyon hile faaliyetlerine destek sağladığı için 2 milyon avro; bundan ekonomik fayda elde ettiği içinse 88 milyon avro olmak üzere toplamda 90 milyon avro (100 milyon dolar) para cezası ödemeyi kabul ettiğini açıkladı.

Alman teknoloji devi ise bizzat yaptığı bir açıklamada Stuttgart Savcılığı tarafından kendisine karşı yürütülen soruşturmaların tamamlandığını açıklarken; yargı tarafından verilen karara itiraz etmeyeceklerini ve belirtilen para cezasını ödeyeceklerini de özellikle belirtti.

Tabii Alman teknoloji devi verilen para cezasını kabul edip her ne kadar bu durumun üstünü kapatmaya çalışıyor olsa da; Alman savcılarına göre soruşturmanın yeni bir ayağı şirketin ofislerinde devam edecek. Bu soruşturmalarda şirket çalışanlarının yasa dışı dizel emisyon yazılımlarının 17 milyon Volkswagen motoruna yerleştirilmesindeki rolleri araştırılacak. Tüm bunlarla birlikte, Bosch’a verilen 100 milyon dolarlık para cezasının da önümüzdeki birkaç yıl içerisinde 2 milyar dolara ulaşabileceği öngörülüyor.

Teknoloji sektörü Amerika’nın elinde

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Anahtar Kelimeler:
Volkswagen Volkswagen-Bosch

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