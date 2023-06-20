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Wanda Nara, açtığı canlı yayında Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı...

20.06.2023 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Icardi'nin hem eşi hem de menajeri olan Wanda Nara, sosyal medya hesabından yine ses getirecek bir harekette bulundu.

Wanda Nara, açtığı canlı yayında Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı...
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın şampiyonluğundaki mimarlardan olan Icardi'nin geleceği yavaş yavaş netleşiyor. Menajeri olan Wanda Nara, açtığı canlı yayında sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıracak bir açıklamada bulundu.

WANDA NARA'DAN GALATASARAYLI TARAFTARLARA CEVAP

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TikTok platformunda canlı yayın açan Wanda Nara, sarı-kırmızılı bir taraftarın ''Galatasaray'da kalın'' sözlerine ''Evet, lütfen'' cevabını verdi. Bu cevap Galatasaraylı taraftarları bir hayli heyecanlandırdı.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN TEKLİF VAR

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Bonservisi PSG'de bulunan Icardi'ye Suudi Arabistan'dan teklif olduğu biliniyor. Galatasaray'ın da çok istediği oyuncu düşünmek için iki taraftan da süre istemişti.


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Wanda Nara Mauro Icardi galatasaray icardi

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