Wanda Nara, açtığı canlı yayında Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı...

Galatasaray'ın şampiyonluğundaki mimarlardan olan Icardi'nin geleceği yavaş yavaş netleşiyor. Menajeri olan Wanda Nara, açtığı canlı yayında sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıracak bir açıklamada bulundu.

WANDA NARA'DAN GALATASARAYLI TARAFTARLARA CEVAP

TikTok platformunda canlı yayın açan Wanda Nara, sarı-kırmızılı bir taraftarın ''Galatasaray'da kalın'' sözlerine ''Evet, lütfen'' cevabını verdi. Bu cevap Galatasaraylı taraftarları bir hayli heyecanlandırdı.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN TEKLİF VAR

Bonservisi PSG'de bulunan Icardi'ye Suudi Arabistan'dan teklif olduğu biliniyor. Galatasaray'ın da çok istediği oyuncu düşünmek için iki taraftan da süre istemişti.



