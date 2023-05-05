Wanda Nara'dan Galatasaray taraftarlarını sevindiren mesaj! Mauro Icardi için merak edilen cevabı 'emojiyle' verdi!

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Liderlik koltuğunda oturan ve herhangi bir hata yapmak istemeyen sarı - kırmızılılarda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

PERFORMANSI BEĞENİ TOPLAMIŞTI

Sezon başında yaptığı transferlerle dünya basınında ses getiren Galatasaray'ın Paris Saint-Germain'den kiraladığı Mauro Icardi, gösterdiği performansla camianın beğenisini toplamıştı.

WANDA NARA'DAN MESAJ

Gelecek sezona Galatasaray'da devam edip etmeyeceği belirsiz olan Arjantinli golcü için menajeri Wanda Nara'dan mesaj geldi.

'GALATASARAY'DA KALACAK MI?'

Instagram hesabından takipçilerinin sorularını yanıtlayan Nara'ya bir Galatasaray taraftarı, İspanyolca "Icardi'nin geleceği ne durumda, Galatasaray'da kalacak mı?" sorusunu iletti.

EMOJİLİ MÜJDE

Wanda Nara, sorulan soruya üstünde Galatasaray forması olan bir fotoğrafın yanı sıra "aslan" ve "kalp" emojileri kullanarak Galatasaray'da kalmak istediklerinin sinyalini verdi.

Fransız basınında yer alan haberlerde, bonservisi Paris Saint Germain'de olan Mauro Icardi'nin Galatasaray'da mutlu olduğu ve sarı-kırmızılı kulüpte kalmak istediği ifade edilmişti.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Galatasarat formasıyla 21 resmi maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 15 gol - 8 asistlik bir performans sergiledi.

