SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Wanda Nara'dan Galatasaray taraftarlarını sevindiren mesaj! Mauro Icardi için merak edilen cevabı 'emojiyle' verdi!

Wanda Nara'dan Galatasaray taraftarlarını sevindiren mesaj! Mauro Icardi için merak edilen cevabı 'emojiyle' verdi!

05.05.2023 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezon başında oldukça hareketli bir transfer dönemi geçirmişti. Sarı - kırmızılıların imza attırdığı isimler arasında en dikkat çekeni Paris Saint-Germain'den kiralanan Mauro Icardi olmuştu. Gösterdiği performans ve attığı gollerle camianın beğenisini toplayan Arjantinli yıldızın menajeri Wanda Nara'dan mesaj geldi.

Wanda Nara'dan Galatasaray taraftarlarını sevindiren mesaj! Mauro Icardi için merak edilen cevabı 'emojiyle' verdi!

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Liderlik koltuğunda oturan ve herhangi bir hata yapmak istemeyen sarı - kırmızılılarda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

PERFORMANSI BEĞENİ TOPLAMIŞTI

AA-20230430-31005918-31005917-BESIKTAS_GALATASARAY (Large)

Sezon başında yaptığı transferlerle dünya basınında ses getiren Galatasaray'ın Paris Saint-Germain'den kiraladığı Mauro Icardi, gösterdiği performansla camianın beğenisini toplamıştı.

WANDA NARA'DAN MESAJ

c7befb475dc24270acd0fffb78f269d4

Gelecek sezona Galatasaray'da devam edip etmeyeceği belirsiz olan Arjantinli golcü için menajeri Wanda Nara'dan mesaj geldi.

'GALATASARAY'DA KALACAK MI?'

AA-20230430-31006060-31006053-BESIKTAS_GALATASARAY (Large)

Instagram hesabından takipçilerinin sorularını yanıtlayan Nara'ya bir Galatasaray taraftarı, İspanyolca "Icardi'nin geleceği ne durumda, Galatasaray'da kalacak mı?" sorusunu iletti.

EMOJİLİ MÜJDE

wanda_nara-dan_galatasaray-da_7302e_800

Wanda Nara, sorulan soruya üstünde Galatasaray forması olan bir fotoğrafın yanı sıra "aslan" ve "kalp" emojileri kullanarak Galatasaray'da kalmak istediklerinin sinyalini verdi.

Fransız basınında yer alan haberlerde, bonservisi Paris Saint Germain'de olan Mauro Icardi'nin Galatasaray'da mutlu olduğu ve sarı-kırmızılı kulüpte kalmak istediği ifade edilmişti.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

FtskNl1WICUBnUF

Bu sezon Galatasarat formasıyla 21 resmi maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 15 gol - 8 asistlik bir performans sergiledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaray'ın yıldızına dudak uçuklatan teklif!Galatasaray'ın yıldızına dudak uçuklatan teklif!
F.Bahçelileri çıldırtacak transfer! Valencia'nın yeni adresi: G.SarayF.Bahçelileri çıldırtacak transfer! Valencia'nın yeni adresi: G.Saray
Ve Arda Güler seçimini yaptı! O takıma transfer oluyorVe Arda Güler seçimini yaptı! O takıma transfer oluyor
Anahtar Kelimeler:
Wanda Nara emoji Mauro Icardi galatasaray spor spor toto sezon maçı spor tot süper li spor to maçın başakşehi

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında açıkladı: 'Seçime 3-5 gün kala biliriz...'

Canlı yayında açıkladı: 'Seçime 3-5 gün kala biliriz...'

Akşener'in 'İmralı' iddiasına sert yanıt!

Akşener'in 'İmralı' iddiasına sert yanıt!

Ahmet Nur Çebi'den sert sözler! 'Galatasaray bana saldırttı!'

Ahmet Nur Çebi'den sert sözler! 'Galatasaray bana saldırttı!'

G.Saray maçı için talep! 'Kadıköy'de de oynarız!'

G.Saray maçı için talep! 'Kadıköy'de de oynarız!'

Lionel Messi'nin transferi için devlet harekete geçti!

Lionel Messi'nin transferi için devlet harekete geçti!

Fenerbahçe'den yılın sürprizi!

Fenerbahçe'den yılın sürprizi!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü fenomenin dans performansı olay oldu! Boğazına yapıştı

Dünyaca ünlü fenomenin dans performansı olay oldu! Boğazına yapıştı

“Açık giyinme” eleştirilerine sert çıktı! “Vücudumu sergilemeyi...”

“Açık giyinme” eleştirilerine sert çıktı! “Vücudumu sergilemeyi...”

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Sonunda bu da oldu! Kendi vajina kokusundan mum yaptırıp satıyor

Sonunda bu da oldu! Kendi vajina kokusundan mum yaptırıp satıyor

Endişelendiren görüntü! Gökten ölü kuş yağdı

Endişelendiren görüntü! Gökten ölü kuş yağdı

O bir klasik! Puma'nın Suede Classic modeli şimdi indirimde, kaçırmayın

O bir klasik! Puma'nın Suede Classic modeli şimdi indirimde, kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.