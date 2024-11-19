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Wanda Nara ile yaşananlar sonrası Mauro Icardi'nin babası ilk kez konuştu! 'Endişeliyim'

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
19.11.2024 14:19
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Son günlerde Wanda Nara ile olan ayrılık süreci ile gündemde olan Mauro Icardi'nin babası Juan Carlos Icardi oğlunun yaşadıklarını ve sakatlığı için dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Wanda Nara ile yaşananlar sonrası Mauro Icardi'nin babası ilk kez konuştu! 'Endişeliyim'
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi son günlerde yaşadığı sakatlığının yanı sıra Wanda Nara ile olan ayrılık süreciyle de gündeme gelirken Nara'nın daha boşanmadan Rapçi L-Gante aşk yaşamaya başlaması olayları farklı bir boyuta taşıdı.

BABASI İLK KEZ KONUŞTU

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Wanda ve Mauro Icardi'nin birbirine karşı söyledikleri sözlerin ardından ise devreye aileler girdi. Geçtiğimiz günlerde Icardi'nin kardeşinin yaptığı paylaşım ardından bu kez babası Juan Carlos Icardi oğlunun yaşadıklarını ve sakatlığı için açıklama yaptı.

"TORUNLARIMI GÖREMEDİM"

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"Icardi ile Wanda Nara arasındaki mesele beni ilgilendirmiyor. Bu konu hakkında yorum yapamam. Torunlarımı uzun zamandır göremedim." diyen baba Icardi oğlunun sakatlığı ile ilgili konuştu:

'ENDİŞİLEYİM'

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"Icardi'nin sakatlığı konusunda endişeliyim, bu beni gerçekten endişelendiriyor. Benim evim Wanda Nara'ya da Mauro Icardi'ye de açık."

'İĞRENÇ İNSAN...'

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Öte yandan Mauro Icardi'nin kardeşi Guido Icardi geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından sert ifadeler kullanmıştı.

Yıldız futbolcunun kardeşi Guido Icardi; “Bugün o iğrenç insanın sonunda ailemden ayrılışını kutlama günü. Artık başkasının sorunu" demişti.

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Wanda Nara son dakika galatasaray icardi
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