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  4. Wanda Nara küplere binecek! Mauro Icardi, İstanbul gecelerinde güzelleri üçledi... Tanınmamak için bunu yaptı

Wanda Nara küplere binecek! Mauro Icardi, İstanbul gecelerinde güzelleri üçledi... Tanınmamak için bunu yaptı

14.03.2023 08:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'a transfer olduğundan beri taraftarın sevgilisi olan ve kısa süre içerisinde hem Beşiktaş'a hem Fenerbahçe'ye hem de Trabzonspor'a gol atmayı başaran Arjantinli yıldızın aşk hayatı da oldukça dalgalı! Wanda Nara ile bir barışan bir ayrılan Icardi, Kasımpaşa maçı sonrası soluğu İstanbul gecelerinde aldı. Yıldız oyuncu üç güzelle görüntülendi.

Wanda Nara küplere binecek! Mauro Icardi, İstanbul gecelerinde güzelleri üçledi... Tanınmamak için bunu yaptı

Icardi'nin çapkınlık turu gölgelendi! Sosyal medya hesabından sürekli Wanda Nara ile fotoğraflarını paylaşan Icardi, İstanbul'da yakayı ele verdi. Galatasaray'ın kendi sahasında oynanan ve sarı kırmızılıların 1-0'lık üstünlüğüyle biten karşılaşma sonrası bir eğlence mekanına giden Icardi, tanınmamak için şapka taktı.

ICARDI'DEN ÇAPKINLIK TURU

Sabaha kadar mekanda eğlenen Icardi, mekandan çıkacağı sırada basın mensuplarının dışarıda olduğunu öğrenince yanındaki kadınları önden gönderdi.

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ETTEN DUVAR ÖRÜLDÜ

Mekandan yarım saat sonra ayrılan Icardi'nin görüntülenmemesi için etten duvar örüldü.

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BAŞINI ARACA ÇARPTI

Hızlı adımlarla araca bindirilmeye çalışılan Arjantinli yıldız, bu sırada başını araca çarparak, şapkasını düşürdü. Bu sırada bir taraftar ise şapkayı alarak oradan kaçtı.


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