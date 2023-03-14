Wanda Nara küplere binecek! Mauro Icardi, İstanbul gecelerinde güzelleri üçledi... Tanınmamak için bunu yaptı

Icardi'nin çapkınlık turu gölgelendi! Sosyal medya hesabından sürekli Wanda Nara ile fotoğraflarını paylaşan Icardi, İstanbul'da yakayı ele verdi. Galatasaray'ın kendi sahasında oynanan ve sarı kırmızılıların 1-0'lık üstünlüğüyle biten karşılaşma sonrası bir eğlence mekanına giden Icardi, tanınmamak için şapka taktı.

ICARDI'DEN ÇAPKINLIK TURU

Sabaha kadar mekanda eğlenen Icardi, mekandan çıkacağı sırada basın mensuplarının dışarıda olduğunu öğrenince yanındaki kadınları önden gönderdi.

ETTEN DUVAR ÖRÜLDÜ

Mekandan yarım saat sonra ayrılan Icardi'nin görüntülenmemesi için etten duvar örüldü.

BAŞINI ARACA ÇARPTI

Hızlı adımlarla araca bindirilmeye çalışılan Arjantinli yıldız, bu sırada başını araca çarparak, şapkasını düşürdü. Bu sırada bir taraftar ise şapkayı alarak oradan kaçtı.



